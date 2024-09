Alguns jovens estão deixando de usar os tradicionais aplicativos de namoro para procurar potenciais parceiros nos supermercados da capital espanhola.

Essa moda, que começou como uma brincadeira, viralizou nas redes sociais da Espanha, principalmente em Madri.

Para participar, a recomendação é ir a um supermercado de uma famosa rede nacional das 19h às 20h. Segundo os entendidos, esse é o melhor horário para flertar e quem sabe sair de lá com um contato novo.

Para que as outras pessoas saibam quem também está na procura por paquera, as primeiras regras são segurar uma chave na mão e colocar um abacaxi de ponta cabeça dentro do carrinho de compras.

Depois disso, é só andar pelos corredores com um olho na lista das compras e outro nas pessoas. Se der liga e rolar uma troca de olhares interessante, a recomendação é encostar um carrinho no outro.

Circulam nas redes sociais vários vídeos sobre o assunto. E alguns influenciadores compartilham que resolveram testar o método, enquanto a notícia também invadiu jornais e rádios espanholas.

O espanhol Miguel CH. Gómez, de 56 anos, diz que todo mundo está comentando sobre a história do "Tinder do supermercado".

"Nós que estamos solteiros não perdemos nenhuma oportunidade, mas eu ainda não fui exatamente nesse horário ao supermercado", diz Gómez, que usa os aplicativos de namoro tradicionais.

"O pior é que hoje mesmo fui ao mercado e comprei um abacaxi, mas já estava descascado. Vou ter que prestar mais atenção da próxima vez", diz Miguel, rindo.

A psicóloga brasileira Fernanda Vannini, que mora há 11 anos na Espanha, sugere o motivo desse fenômeno ter viralizado tanto: um resgate de outro modo de paquerar.

"Apesar dessa trend ser cômica, algumas pessoas estão cansadas das relações líquidas do mundo virtual. Por isso, muita gente está de certa forma se aproveitando desse fenômeno para resgatar a maneira de flertar dos nossos avós, com aquele primeiro encontro casual do olho no olho", diz a paulista.

Vários supermercados começaram a entrar na onda, e é possível encontrar usuários nas redes sociais pedindo que cada estabelecimento divulgue o seu "horário do match perfeito". Enquanto isso, memes na internet mostram o que seriam os supostos melhores horários para paquera em cada rede de mercados.

"Outro dia acabei indo ao supermercado nesse horário, mas foi pura coincidência. Queria realmente comprar um abacaxi, mas fiquei com receio e acabei não levando porque tinha muita gente jovem naquele corredor. O pior é que acabei nem pegando um carrinho e levei as compras na sacola mesmo para evitar constrangimento", conta a brasileira Jennyffer Moreira, de 50 anos.

"Eu já não tenho mais idade para isso. Como sou casada, acho que vou até mudar o horário que faço compras por aqui ou começar a comprar on-line mesmo", brinca a capixaba que mora na Espanha há 18 anos.

Filmes e políticos

O assunto tem viralizado tanto na Espanha que várias empresas e até mesmo os políticos estão aproveitando para tentar surfar nessa onda.

O site de filmes e séries da Televisão Espanhola (RTVEPLAY) acabou de abrir uma sessão de filmes românticos com o título Caso o supermercado não funcionar. As opções vão do clássico Comer, rezar e amar, com Julia Roberts, ao filme Memórias de um amor, com Colin Firth.

O PP, partido de direita da Espanha, também aproveitou o embalo e fez uma montagem nas redes sociais com uma foto do primeiro-ministro Pedro Sánchez (do PSOE, partido de esquerda) em um supermercado. O texto diz que o mandatário também está no supermercado às 19h com o abacaxi de ponta cabeça esperando que alguém aprove seus orçamentos.

O assunto do momento pegou tanto na Espanha que até o país vizinho Portugal está aproveitando a onda.

Uma empresa de supermercados que está tanto na Espanha como em Portugal postou em suas redes uma brincadeira dizendo que as pessoas podem se encontrar em qualquer supermercado, mas que casamento mesmo é só no deles.

Além disso, avisam que eles fazem a reposição de todas as frutas, inclusive do abacaxi, diariamente.

Outra rede famosa de varejo aproveitou para responder dizendo que casamento é uma coisa, mas que a lua de mel tem que ser em suas lojas.

Como surgiu essa onda?

A ideia do ponto de encontro para solteiros em supermercados se espalhou após uma brincadeira da atriz espanhola Vivy Lin, que postou um vídeo no TikTok que já tem mais de um milhão e meio de visitas.

Ela gravou o vídeo com uma amiga em um supermercado perguntando aos outros clientes se eles estavam na loja procurando um date enquanto elas checavam o que cada pessoa tinha colocado no carrinho.

Algumas publicações estão até mesmo sugerindo onde cada pessoa deveria circular no supermercado, dependendo da sua faixa etária: jovens de até 25 anos podem ficar perto dos produtos congelados; adultos de até 40 anos deveriam passar mais tempo na peixaria; e quem tiver acima dessa idade consegue melhores resultados circulando pelo corredor dos vinhos.

"Esses espanhóis têm que trazer essa ideia para o Brasil", diz a catarinense Margarete Okopny, que mora em Florianópolis e viu uma notícia sobre o tema nas redes sociais.