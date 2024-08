Um casal viu um truque na internet para conseguir ter mais espaço durante uma viagem de avião, mas acabou perturbando uma mulher que se sentou entre eles após ter seu voo reagendado. Ela fez um desabafo nas redes sociais sobre a situação que durou toda a viagem de quatro horas.





A ideia é, se você está viajando em dupla, reservar um assento no corredor e um na janela, diminuindo as chances de alguém sentar no assento do meio. Assim, seria possível ter um lugar a mais sem gastar nada. No entanto, uma jovem que precisou ser realocada no voo por causa de uma emergência médica em seu voo original acabou justamente se sentando no meio de um casal que tentava o truque.











“Quando cheguei à minha fileira, um homem e uma mulher estavam conversando e compartilhando um lanche. Era óbvio que eles estavam juntos. Mencionei ao homem que eu estava no meio, e ele se levantou para me deixar entrar”, contou no Reddit.





“Perguntei se eles preferiam sentar juntos… Eu disse que estava totalmente de acordo com isso… eles podem escolher os assentos. Mas a mulher imediatamente reagiu rudemente a isso. Ela disse algo como, 'Você não deveria estar sentado aqui de qualquer maneira'. Expliquei a situação (tenho certeza de que todos no avião estavam cientes disso, pois houve anúncios e reorganizações acontecendo)”, narrou.





A jovem disse que tentou mostrar sua passagem para a mulher, que fez um “som de desgosto” ao ouvir a garota. “Perguntei novamente se eles queriam sentar juntos, ao que ela não respondeu. O parceiro dela disse, 'Está tudo bem', e pareceu mais gentil entre os dois”, acrescentou.





Após se acomodar, o homem puxou assunto com a jovem, mas foi interrompida pela esposa. "Você usou um desses sites de terceiros para reservar seu voo? É tão frustrante quando as pessoas economizam para incomodar os outros”, disse a mulher para a jovem.





Cansada, ela colocou os fones de ouvido, mas ainda assim continuou sendo perturbada. “Mas essa mulher, pelas quatro horas restantes, continuou se esticando sobre mim e batendo no parceiro dela e tentando falar com ele de uma forma que era super intrusiva para mim, presa entre eles. Eu percebi que até mesmo o parceiro dela estava tentando envolvê-la menos para que ela parasse, mas ela não parou e o tempo todo agiu como se eu fosse o problema naquele cenário. Acho que eles tentaram usar essa tática de não sentarem juntos de propósito, deixando o assento do meio vazio, esperando que ninguém se sente entre eles. Mas em voos lotados (que são a maioria), não funciona. E mesmo assim, não é culpa da outra pessoa”, concluiu.











Mais de 600 pessoas opinaram sobre a história, condenando a mulher por seu comportamento "monstruoso". “Como uma criança fazendo birra”, disse um comentário. “Eu realmente não entendo por que eles preferiram se incomodar (e te incomodar) e não simplesmente trocar com você”, observou outro.