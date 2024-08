Retrato falado do Assassino do Zodíaco e foto de Richard Hoffman, apontado pelo neto como o serial killer

O ex-policial J Foy, da Califórnia, disse no perfil dele do TikTok que o avô materno, Richard Hoffman, era o Assassino do Zodíaco, famoso assassino em série que matou entre cinco e 37 pesoas e enviou cartas ameaçadoras à imprensa. A polícia nunca teve 100% de certeza sobre a real identidade do serial killer.





O Assassino do Zodíaco recebeu essa alcunha por conta das mensagens enviadas aos jornais locais, que muitas vezes incluíam símbolos astrológicos e criptogramas. Apenas dois dos enigmas foram solucionados. A última carta enviada pelo assassino dizia que ele matou 37 pessoas. No entanto, a polícia confirmou apenas sete vítimas.





Nos últimos 55 anos, o único homem apontado pela polícia como suspeito é Arthur Leigh Allen, um criminoso sexual condenado que morreu em 1992. Em 2023, uma equipe de investigadores disse ter recebido informações de um civil, que dizia ter uma amostra de “DNA parcial” do Assassino do Zodíaco e um suspeito para acompanhá-la. Esse suspeito era o veterano da Força Aérea Gary Francis Poste.

“Mantenho contato com vários agentes do FBI que são meus amigos desde os tempos de investigação. Ao falar com um deles, mencionei Zodiac e especificamente Gary Francis Poste (GFP). Sem avisar o agente do FBI, eles procuraram GFP e me disseram que ele estava listado como suspeito do FBI. Então eles me disseram que tinham um DNA parcial do Zodíaco”, disse o denunciante, não identificado, a jornais locais. O FBI e o Departamento de Polícia de São Francisco contestaram veementemente essa afirmação.





Ao longo da história, a polícia apontou vários outros suspeitos. Mas agora o ex-policial aponta Richard Hoffman como o verdadeiro culpado. Em quatro vídeos, Foy apresenta indícios que o levaram a acreditar que realmente tinha solucionado um dos maiores mistérios policiais norte-americanos.

Supostas provas

O primeiro ponto é que, na época dos crimes, Richard era policial e trabalhava no Departamento de Polícia de Vallejo, uma das cidades em que os assassinatos ocorreram. Um dia, ele fazia uma ronda noturna, à paisana, e avisou que não tinha encontrado ninguém. No entanto, depois se descobriu que ele parou um carro com um casal dentro.





A mulher, Darlene Ferrin, foi atingida por um tiro e morta, sendo considerada uma das primeiras vítimas do Zodíaco. O namorado dela, Michael, sobreviveu e contou para a polícia que, antes de acontecer o crime, ela disse que eles estavam sendo perseguidos por um homem chamado Richard, que era seu amante, e que ele queria matar os dois. Posteriormente, Foy descobriu que o caso entre o avô e Darlene realmente existiu.





Ainda sobre a morte de Ferrin, poucos minutos após o crime e antes de a polícia ser acionada, a família dela já tinha sido avisada da morte dela. Ao mesmo tempo, o avô foi o primeiro policial a chegar na cena do crime, que até então era tratado como um duplo homicídio. Quando o reforço chegou, ele mandou os homens de volta e atendeu o caso sozinho. Posteriormente, os investigadores concluíram que a cena do crime foi alterada.





Outra curiosidade é que, ao fazer o relatório do caso, Richard escreveu um poema. O curioso é que as cartas do assassino em série também continham poemas. Anos depois, em um documentário sobre o caso, Hoffman contou que, quando estavam na ambulância tentando reanimar a mulher, era possível ver o sutiã dela e deu alguns detalhes que, segundo o neto, foram ditos com um sorriso malicioso.





Outro fator é que, de acordo com análise forense, o Zodíaco escrevia a palavra "until" de forma errada, com duas letras L. O homem mostra que o avô também cometia o mesmo erro. Ele também mostrou outros erros de caligrafia que seriam comuns aos dois.





Por fim, ele conta que o avô era abusivo e, com a pouca convivência que teve com Richard, Foy pôde perceber que ele era carpinteiro e adorava matemática – o que pode ter ligação com os enigmas do suspeito.





Richard Hoffman morreu em 2020 e o neto dele disse ter descoberto a real identidade do assassino há 10 dias, ainda não tendo avisado a polícia.