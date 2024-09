O técnico da seleção do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, revelou nesta terça-feira (3) a lista de convocados, com ausências importantes por lesões e suspensões, para a rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que marcará a despedida do atacante Luis Suárez da 'Celeste'.

Bielsa convocou 25 jogadores para enfrentar o Paraguai na próxima sexta-feira e a Venezuela no dia 10 de setembro, pelas sétima e oitava rodadas das Eliminatórias.

Suárez, de 37 anos e maior artilheiro da história da seleção uruguaia, com 69 gols em 142 jogos desde que estreou em 2007, aparece pela última vez em uma convocação.

O atacante, que durante a era Bielsa, iniciada em maio de 2023, foi lembrado pelo treinador argentino pela primeira vez em novembro do ano passado, anunciou na segunda-feira que fará seu último jogo pela seleção contra o Paraguai, em Montevidéu, e não vai enfrentar a Venezuela.

Para esta dupla rodada, que marca o retorno das Eliminatórias depois de quase dez meses, Marcelo Bielsa não poderá contar com dez nomes importantes da equipe.

A Conmebol suspendeu na semana passada cinco jogadores uruguaios por conta dos incidentes registrados após o jogo contra a Colômbia pela semifinal da Copa América nos Estados Unidos: o atacante Darwin Núñez, apontado como sucessor de Suárez, não poderá atuar por cinco jogos; o volante Rodrigo Bentancur, por quatro; e os defensores Mathías Olivera, Ronald Araújo e Josema Giménez, três cada um.

Também estão fora, por lesão, os jogadores do Flamengo Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, além de Joaquín Piquerez, do Palmeiras.

Ainda assim, a lista tem quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: o goleiro Sergio Rochet (Internacional), os laterais Guillermo Varela (Flamengo) e Pumita Rodríguez (Vasco) e o atacante Lucho Rodríguez (Bahia).

-- Lista de convocados da seleção do Uruguai:

Goleiros: Sergio Rochet (Interacional), Santiago Mele (Junior Barranquilla/COL), Franco Israel (Sporting/POR)

Defensores: Sebastián Cáceres (América/MEX), Nicolás Marichal (Dínamo de Moscou/RUS), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), Agustín Sant'Anna (River Plate/ARG), Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadsiah/ARA), Pumita Rodríguez (Vasco), Lucas Olaza (Krasnodar/RUS), Marcelo Saracchi (Boca Juniors/ARG)

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United/ING), Emiliano Martínez (Midtjylland/DIN), Nicolás Fonseca (River Plate/ARG), Federico Valverde (Real Madrid/ESP)

Atacantes: Facundo Torres (Orlando City/EUA), Maximiliano Araújo (Sporting/POR), Brian Rodríguez (América/MEX), Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE), Tiago Palacios (Estudiantes de La Plata/ARG), Cristian Olivera (Los Angeles FC/EUA), Miguel Merentiel (Boca Juniors/ARG), Lucho Rodríguez (Bahia, BRA), Luis Suárez (Inter Miami/EUA).

