A sus 40 anos, o atacante peruano Paolo Guerrero foi apresentado neste domingo (1º) como novo jogador do Alianza Lima, clube que o revelou há mais de duas décadas.

"Vim jogar pela maior equipe do Peru... Realizei meu sonho", disse Guerrero enquanto era aclamado por mais de 30 mil torcedores que lotaram as arquibancadas do estádio Alejandro Villanueva, na capital peruana.

O veterano atacante retorna à sua antiga casa após uma breve passagem de seis meses pelo Universidad César Vallejo, que o havia contratado para disputar pela primeira vez o Campeonato Peruano.

Maior artilheiro da seleção do Peru (39 gols), Guerrero chega ao Alianza Lima com contrato "até o fim de 2025", disse à rádio RPP Rafael Medina, dirigente do clube.

O atacante irá usar a camisa número 34, e deve estrear no dia 14 de setembro, contra o Carlos Mannucci.

Paolo Guerrero deixou as categorias de base do Alianza Lima em 2002 para ir à Alemanha, contratado pelo Bayern de Munique. Depois passou pelo Hamnburgo e, em 2012, chegou ao Brasil, onde vestiu as camisas de Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí.

Em 2023, foi contratado pelo Racing da Argentina e, no segundo semestre, chegou à LDU do Equador, clube pelo qual conquistou a Copa Sul-Americana.

