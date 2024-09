A Juventus cedeu a liderança do Campeonato Italiano para a Inter de Milão ao não passar de um empate sem gols em casa com a Roma neste domingo (1º), no jogo que fechou a 3ª rodada.

Duas semanas depois do início da Serie A, não resta mais nenhuma equipe com 100% de aproveitamento.

A Juve, que havia vencido seus dois primeiros jogos, dominou o duelo com a Roma, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Com o empate, o time de Turim, que ainda não sofreu gols na temporada, cai para a segunda posição com sete pontos, os mesmos da Inter, nova líder graças ao número de gols pró (8 contra 6), após a goleada por 4 a 0 sobre a Atalanta na sexta-feira.

A Roma, por sua vez, segue sem vencer (dois empates e uma derrota) e fica na parte de baixo da tabela, na 17ª colocação.

Também neste domingo, a Unidese chegou aos sete pontos ao derrotar o Como por 1 a 0 jogando em casa.

O time de Údine, que na temporada passada lutou para escapar do rebaixamento, venceu graças ao gol solitário do brasileiro Brenner (43') e ocupa a surpreendente quarta posição.

Mais cedo, o Verona visitou o Genoa e venceu por 2 a 0, enquanto Fiorentina e Monza empataram em 2 a 2.

-- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Unione Venezia - Torino 0 - 1

Inter - Atalanta 4 - 0

- Sábado:

Lecce - Cagliari 1 - 0

Bologna - Empoli 1 - 1

Napoli - Parma 2 - 1

Lazio - Milan 2 - 2

- Domingo:

Genoa - Hellas Verona 0 - 2

Fiorentina - Monza 2 - 2

Udinese - Como 1 - 0

Juventus - Roma 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 7 3 2 1 0 8 2 6

2. Juventus 7 3 2 1 0 6 0 6

3. Torino 7 3 2 1 0 5 3 2

4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

5. Hellas Verona 6 3 2 0 1 5 3 2

6. Napoli 6 3 2 0 1 5 4 1

7. Empoli 5 3 1 2 0 3 2 1

8. Lazio 4 3 1 1 1 6 5 1

9. Parma 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Genoa 4 3 1 1 1 3 4 -1

11. Fiorentina 3 3 0 3 0 3 3 0

12. Atalanta 3 3 1 0 2 5 6 -1

13. Lecce 3 3 1 0 2 1 6 -5

14. Milan 2 3 0 2 1 5 6 -1

15. Monza 2 3 0 2 1 2 3 -1

16. Roma 2 3 0 2 1 1 2 -1

. Cagliari 2 3 0 2 1 1 2 -1

18. Bologna 2 3 0 2 1 2 5 -3

19. Unione Venezia 1 3 0 1 2 1 4 -3

20. Como 1 3 0 1 2 1 5 -4

jr/chc/iga/mfr/cb