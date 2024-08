O Olympique de Marselha bateu o Toulouse por 3 a 1 neste sábado (31), pela terceira rodada do Campeonato Francês, e se reencontrou com a vitória uma semana depois do decepcionante empate em casa com o Reims.

O time de Marselha construiu o resultado fora de casa com dois gols em dois minutos do inglês Mason Greenwood (16' e 17'), antes de ampliar no segundo tempo com o zagueiro Charlie Cresswell marcando contra (52').

O Toulouse ficou com um jogador a menos a partir dos 27 minutos do primeiro tempo, com a expulsão de Frank Magri após uma falta sobre Geoffrey Kondogbia (27').

Na reta final, os anfitriões diminuíram marcando com o gabonês Shavy Babicka (90').

Com cinco gols marcados, Greenwood é o artilheiro do Campeonato Francês e se credencia como líder do ataque do Olympique.

"Fizemos um bom primeiro tempo marcando dois gols. Ter um jogador a mais nos ajudou e nos deu confiança nos duelos um contra um", analisou o técnico Roberto De Zerbi.

Esta segunda vitória coloca o Olympique de Marselha provisoriamente na liderança da Ligue 1 com os mesmos sete pontos do Nantes, que venceu o Montpellier (16º) fora de casa por 3 a 1.

"Sete pontos de novo, é incrível. Estamos muito felizes", comemorou o técnico do Nantes, Antoine Kombouaré, que, antes de tudo, pediu que sua equipe "mantenha os pés no chão".

Por sua vez, o Brest, grande revelação na temporada passada e que vai disputar a Liga dos Campeões, somou seus primeiros pontos ao golear o Saint-Etienne por 4 a 0.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação)

- Sexta-feira:

Lyon - Strasbourg 4 - 3

- Sábado:

Brest - Saint-Etienne 4 - 0

Montpellier - Nantes 1 - 3

Toulouse - Olympique de Marselha 1 - 3

- Domingo:

(10h00) Monaco - Lens

(12h00) Angers - Nice

Le Havre - Auxerre

Reims - Rennes

(15h45) Lille - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 7 3 2 1 0 10 4 6

2. Nantes 7 3 2 1 0 5 1 4

3. PSG 6 2 2 0 0 10 1 9

4. Lille 6 2 2 0 0 4 0 4

5. Monaco 6 2 2 0 0 3 0 3

6. Lens 6 2 2 0 0 3 0 3

7. Strasbourg 4 3 1 1 1 7 6 1

8. Rennes 3 2 1 0 1 4 3 1

9. Le Havre 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. Auxerre 3 2 1 0 1 2 3 -1

11. Brest 3 3 1 0 2 5 7 -2

12. Lyon 3 3 1 0 2 4 8 -4

13. Toulouse 2 3 0 2 1 2 4 -2

14. Nice 1 2 0 1 1 2 3 -1

15. Reims 1 2 0 1 1 2 4 -2

16. Montpellier 1 3 0 1 2 2 10 -8

17. Angers 0 2 0 0 2 0 3 -3

18. Saint-Etienne 0 3 0 0 3 0 7 -7

bdu/nip/iga/mfr/cb