Com um futebol envolvente e muitos gols, o Barcelona emendou neste sábado (31) sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol ao atropelar o Valladolid por 7 a 0, resultado que reforça a equipe na liderança com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

O Barça fez de tudo para oferecer um grande espetáculo aos seus torcedores no estádio Lluís Companys de Montjuic, sua casa temporária enquanto o Camp Nou passa por reformas.

O brasileiro Raphinha marcou três gols (20', 64' e 72) e o polonês Robert Lewandowski (24)', o francês Jules Koundé (45'+2), Dani Olmo (83') e Ferran Torres (85') completaram a goleada.

Ainda sem o time titular completo pela ausência de Frenkie De Jong, Gavi, Andreas Christensen e Ronald Araújo, mas com suas joias da base, o time do técnico Hansi Flick encantou e se garantiu no topo da tabela durante a pausa do campeonato para as datas Fifa com 12 pontos em 12 possíveis.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Barcelona - Valladolid 7 - 0

(14h00) Athletic Bilbao - Atlético de Madrid

(14h15) Espanyol - Rayo Vallecano

(16h30) Leganés - Mallorca

Valencia - Villarreal

- Domingo:

(12h00) Osasuna - Celta Vigo

Alavés - Las Palmas

(14h00) Sevilla - Girona

(14h15) Getafe - Real Sociedad

(16h30) Real Madrid - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 12 4 4 0 0 13 3 10

2. Villarreal 7 3 2 1 0 8 6 2

3. Celta Vigo 6 3 2 0 1 8 6 2

4. Atlético de Madrid 5 3 1 2 0 5 2 3

. Real Madrid 5 3 1 2 0 5 2 3

6. Leganés 5 3 1 2 0 3 2 1

7. Girona 4 3 1 1 1 5 4 1

8. Athletic Bilbao 4 3 1 1 1 3 3 0

9. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

10. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 3 3 0

11. Osasuna 4 3 1 1 1 2 5 -3

12. Valladolid 4 4 1 1 2 1 10 -9

13. Real Sociedad 3 3 1 0 2 3 4 -1

14. Getafe 2 2 0 2 0 1 1 0

15. Betis 2 2 0 2 0 1 1 0

16. Las Palmas 2 3 0 2 1 4 5 -1

17. Sevilla 2 3 0 2 1 3 4 -1

18. Mallorca 2 3 0 2 1 1 2 -1

19. Espanyol 1 3 0 1 2 0 2 -2

20. Valencia 0 3 0 0 3 2 6 -4

