Avançando em sua defesa do título do Aberto dos Estados Unidos, a americana Coco Gauff venceu de virada nesta sexta-feira (30) a ucraniana Elina Svitolina e garantiu uma vaga nas oitavas de final do Grand Slam de Nova York.

Gauff, terceira colocada do ranking mundial, venceu Svitolina (28ª) por 3-6, 6-3 e 6-3 no primeiro jogo do dia na quadra central de Flushing Meadows.

A joia americana de 20 anos enfrentará agora a também ucraniana Marta Kostyiuk ou a americana Emma Navarro valendo vaga nas quartas de final.

Contra a experiente Svitolina, Gauff deu mais um exemplo de sua confiabilidade e conexão com o público da maior quadra do mundo para se recuperar a tempo de um primeiro set em que lutou contra o nervosismo.

A americana se recompôs e, empurrada por seus milhares de torcedores na quadra Arthur Ashe, assumiu o controle da partida e neutralizou as últimas tentativas de resistência de Svitolina, que chegou a salvar três match points.

"Essa vitória significa muito. Eu sabia que seria difícil, Elina é uma guerreira. Eu sabia que tinha que dar o meu melhor", disse Gauff.

A 'herdeira' de Serena Williams também comemorou a 60ª vitória da carreira em Grand Slams e, desde 2000, apenas Maria Sharapova (81) a supera nesse quesito antes de fazer 21 anos.

