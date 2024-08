O desemprego no Brasil recuou 6,8% no trimestre maio-julho, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (30).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de desemprego, calculado por trimestres móveis, havia sido de 6,9% entre abril e junho.

A estatística para a redução do período de maio a julho corresponde a 7,4 milhões de brasileiros que buscam emprego, em um país com 212 milhões de habitantes, segundo o IBGE.

O dado de 6,8% representa uma diminuição de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre maio-julho de 2023 (7,9%).

A população ocupada atingiu um novo recorde de 102 milhões no período, afirmou o instituto.

A informalidade ainda afeta 39,4 milhões de trabalhadores no país, o equivalente a 38,7% da população ocupada.

A melhoria contínua dos números do mercado de trabalho é uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu fazer do combate ao desemprego uma prioridade do seu terceiro governo (2023-2026).

O Executivo prevê um crescimento de 2,5% do PIB este ano.

