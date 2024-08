Duas mulheres morreram e oito ficaram feridas durante os bombardeios russos que atingiram, nesta sexta-feira, a cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, informaram as autoridades, instando os residentes das regiões próximas à fronteira com a Rússia a evacuar.

Sumy está localizada do outro lado da fronteira da região russa de Kursk, onde Kiev lançou uma ofensiva surpresa no dia 6 de agosto, com o objetivo de criar uma "zona de amortecimento" para se proteger dos ataques russos contra o seu território.

Os fiscais regionais disseram que o corpo de uma mulher de 37 anos foi encontrado nos escombros de um prédio em Sumy, que foi atingido pelo bombardeio.

Outra mulher, de 48 anos, morreu posteriormente no hospital devido às suas feridas, indicaram os fiscais, acrescentando que outras oito pessoas ficaram feridas pelo ataque que provocou um incêndio.

As autoridades regionais informaram que estão solicitando que as pessoas de 183 assentamentos de Sumy perto da fronteira com a Rússia evacuem. Mais de 21 mil pessoas já abandonaram a zona fronteiriça, afirmaram.

