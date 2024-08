O holandês Max Verstappen encara o Grande Prêmio da Itália de F1, que será realizado de sexta a domingo no circuito de Monza, com sua aura de piloto invencível mais difusa do que nunca, e com um quarto título mundial mais em dúvida do que antes das férias de verão.

Verstappen não sobe ao pódio desde o GP da Espanha de junho passado, e desde então foram cinco corridas em que seu domínio e o da Red Bull passaram a ser questionados.

Como um sinal claro de que o prodígio holandês de 26 anos não vive seu melhor momento, ele ficou sem vitória pela primeira vez no GP de seu país no último fim de semana, depois de vencê-lo nas últimas três edições.

E a forma como perdeu para Lando Norris evidenciou os problemas de seu carro. Verstappen terminou quase 23 segundos atrás de Norris, que o ultrapassou na 18ª volta.

- McLaren favorita -

"Não havia nada que eu pudesse fazer, então, quando isso aconteceu comigo, apenas me concentrei em chegar ao final em segundo lugar", confessou 'Mad Max' após a corrida.

"As últimas corridas não foram fantásticas, por isso acho que, de certa forma, já é um pouco alarmante", alertou, reconhecendo que "não há necessidade de entrar em pânico".

Mas o certo é que a McLaren melhorada chega como grande favorita a Monza, circuito conhecido como Templo da Velocidade, onde Verstappen teve domínio nos últimos dois anos.

Embora ele ainda tenha 70 pontos de vantagem no Mundial de pilotos, seu primeiro perseguidor, Norris, chamou de "estúpida" a ideia de ultrapassá-lo na briga pelo título, já que o atual tricampeão já subiu ao pódio em 10 das 15 corridas desta temporada, vencendo quase metade delas (7).

"Você tem que pilotar com o Mundial em mente", disse o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner. "Houve sete vencedores diferentes de corridas este ano. Então, se você não consegue vencer, tem que marcar pontos", lembrou o dirigente, embora Verstappen tenha mostrado em Zandvoort que sabe pilotar de forma cerebral quando a ocasião exige.

- Ferrari esperançosa -

Horner também se referiu ao Mundial de Construtores, cuja disputa está ainda mais acirrada devido aos problemas recorrentes do companheiro de Verstappen, o mexicano Sergio Pérez, que é 7º no Mundial, e cujo futuro na Red Bull é objeto de contínuas especulações.

A McLaren está apenas 30 pontos atrás da Red Bull, enquanto a Ferrari, terceira com 64 pontos, espera esquecer suas recentes decepções em Monza e aumentar suas chances de conquistar seu primeiro título de construtores desde 2008.

A 'Scuderia' teve um piloto na pole position nas duas últimas edições do GP da Itália, mas em ambas foi Verstappen quem acabou vencendo.

Charles Leclerc, cujo segundo lugar atrás do holandês há dois anos foi especialmente amargo já que 'Mad Max' havia largado da sétima posição do grid, terminou em terceiro em Zandvoort.

Esse resultado, aliado ao quinto lugar do espanhol Carlos Sainz, alimenta as esperanças da Ferrari antes de correr diante de seus torcedores.

Ex-piloto da Ferrari, o espanhol Fernando Alonso, afirmou que a equipe italiana será a favorita em Monza e no próximo GP, no Azerbaijão.

"A Ferrari será o carro a ser batido", proclamou o piloto asturiano da Aston Martin.

Franco Colapinto, que assumiu o volante de Logan Sargeant na Williams na terça-feira, se tornará o primeiro piloto argentino na F1 após 23 anos, quando Gastón Mazzacane competiu na categoria (temporadas de 2000 e 2001).

--- Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 295 pontos

2. Lando Norris (GBR) 225

3. Charles Leclerc (MON) 192

4. Oscar Piastri (AUS) 179

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 172

6. Lewis Hamilton (GBR) 154

7. Sergio Pérez (MEX) 139

8. George Russell (GBR) 122

9. Fernando Alonso (ESP) 50

10. Lance Stroll (CAN) 24

11. Nico Hülkenberg (ALE) 22

12. Yuki Tsunoda (JPN) 22

13. Daniel Ricciardo (AUS) 12

14. Pierre Gasly (FRA) 8

15. Oliver Bearman (GBR) 6

16. Kevin Magnussen (DIN) 5

17. Esteban Ocon (FRA) 5

18. Alexander Albon (TAI) 4

19. Zhou Guanyu (CHN) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

--- Mundial de construtores:

1. Red Bull 434 pts

2. McLaren-Mercedes 404

3. Ferrari 370

4. Mercedes 276

5. Aston Martin-Mercedes 74

6. Racing Bulls-Red Bull 34

7. Haas-Ferrari 27

8. Alpine-Renault 13

9. Williams-Mercedes 4

10. Sauber-Ferrari 0

bur-mcd/td/jt/iga/dam/aam/yr