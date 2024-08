Se um trevo de quatro folhas já dá sorte, imagina um com 63. Foi o que o japonês Yoshiharu Watanabe encontrou no jardim dele. O homem de 45 anos, considerado "homem mais sortudo do mundo”, cultiva a planta desde 2012 no quintal de sua casa, em Nasushiobara, no Japão, em busca de ter o maior trevo do mundo.





“Desde que o número de folhas tem aumentado ano a ano, tenho buscado o título do Guinness World Records”, disse em depoimento ao Guinness. O recorde anterior foi registrado em 2009, pelo também japonês Shigeo Obara, que cultivou um trevo de 56 folhas.





Watanabe tem vários canteiros de trevo no jardim. Ele começou a plantação com mudas que encontrava em campos e parques. Como não é uma planta que exige muitos cuidados, ele deixava que elas crescessem sozinhas. Até o dia em que ele encontrou um trevo com 20 folhas.









A partir daí, além de sonhar com o recorde, ele passou a fazer polinizações manuais, entre os exemplares com mais folhas. "Às vezes, o número de folhas pode diminuir, ou às vezes você acaba com o trevo normal de três folhas. Sabemos que a genética está envolvida em um número maior de folhas, mas não sabemos exatamente como isso funciona”, declarou.





Em 2020, ele conseguiu um trevo com 49 folhas. Já em 2021, ele chegou a um com 55. cQuando finalmente conseguiu quebrar o recorde neste ano, ele demorou cerca de uma hora para contar as 63 folhas, já que elas são muito pequenas.





"As pessoas dizem que um trevo de quatro folhas traz felicidade, então seria ótimo se esse trevo de 63 folhas trouxesse surpresa e prazer às pessoas", afirmou.