O diretor americano Tim Burton confessou estar "um pouco decepcionado" com os últimos anos do cinema, antes de decidir filmar uma sequência do seu grande sucesso de 1988, "Beetlejuice" (Os Fantasmas se Divertem), que estreia nesta quarta-feira (28) no 81º Festival de Cinema de Veneza.

Apresentado fora de competição, "Beetlejuice Beetlejuice" conta o reaparecimento do fantasma excêntrico (Michael Keaton) na mesma mansão onde gosta de aterrorizar, com toques de humor ácido, uma família disfuncional (Winona Rider e Catherine O’Hara).

Também aparecem na trama Monica Bellucci, atual companheira de Tim Burton, e a jovem Jenna Ortega (21 anos), nova vítima do fantasma de aparência pegajosa.

"Nos últimos anos, fiquei um pouco decepcionado com a indústria cinematográfica", confessou Burton em entrevista coletiva antes da estreia.

Burton garantiu que o sucesso de sua série televisiva gótica e humorística "Wandinha", estrelada por Jenna Ortega, lhe deu coragem novamente. "Eu disse a mim mesmo: 'Se eu tiver que fazer algo de novo, tem que vir do coração'", disse.

"Senti como se tivesse me perdido de certa forma. Então fazer esse filme me deu energia novamente, foi um retorno às coisas que gosto de fazer, do jeito que gosto de fazer, com as pessoas que eu amo".

"O engraçado deste filme é que nunca entendi as razões do seu sucesso", confidenciou o diretor de "Edward Mãos de Tesoura" e "Marte Ataca!".

"Levei 35 anos para filmar" a sequência, explicou. "Matematicamente, isso significa que deveria ter mais de 100 anos" para outro episódio, acrescentou em tom jocoso.

"Com os avanços da medicina é possível, mas acho que não!", brincou.

Michael Keaton, de 72 anos, voltou a protagonizar com prazer as travessuras humorísticas do irreprimível "Beetlejuice", garantiu aos jornalistas.

Como o personagem já está morto, "ele não envelheceu, só está um pouco mais mofado", afirmou.

