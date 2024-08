O rebatedor do Boston Red Sox Danny Jansen atuou nesta segunda-feira (26) em uma partida sem precedentes na história do beisebol ao se tornar o primeiro jogador a atuar oficialmente por dois times no mesmo jogo.

Esta inédita dupla atuação do jogador de 29 anos se deveu a uma estranha confluência de fatos decorrentes do jogo do Boston contra o Toronto Blue Jays, que foi suspenso há dois meses.

No momento em que o jogo de 26 de junho foi interrompido devido à chuva, Jansen era jogador do Toronto e estava rebatendo quando a partida foi adiada.

Um mês depois, em 27 de julho, Danny Jansen foi negociado com o Red Sox em troca de três escolhas futuras.

Esse acordo abriu caminho para o rebatedor ser escalado nesta segunda-feira contra seu ex-clube, o Toronto, quando o jogo suspenso em 26 de junho foi reiniciado no Fenway Park como parte de uma rodada dupla.

Antes do jogo, Jansen disse que não sabia que um lugar na história do beisebol o aguardava após sua saída do Toronto.

"Quando fui negociado, realmente não pensei sobre isso, mas lembro que eles me enviaram um tuíte antes", disse Jansen ao site MLB.com.

"Todo mundo continua dizendo que está sendo feito algo histórico. É uma coisa tão estranha. Eu nunca teria me imaginado nesta situação de ser história. Acho que teria presumido que isso teria acontecido antes. Esse é um dos primeiros pensamentos que passaram pela minha cabeça", acrescentou.

