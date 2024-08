O governo canadense anunciou, nesta segunda-feira (25), tarifas adicionais de 100% sobre veículos elétricos importados da China, uma medida semelhante à adotada pelos Estados Unidos para conter a chegada à América do Norte de carros subsidiados por Pequim.

Acusando a China de “concorrência desleal”, o anúncio segue um semelhante feito pelos EUA em maio e outro pela União Europeia (UE) que impôs tarifas de até 38% em julho.

“A China não segue as mesmas regras que outros países”, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau em uma coletiva de imprensa em Halifax (leste).

As tarifas de 100% se somam às tarifas de 6,1% já em vigor para esse setor.

Ottawa também imporá tarifas adicionais de 25% sobre as importações de aço e alumínio da China a partir de 15 de outubro.

Diante do “desafio” representado pelos produtores chineses “que se beneficiam de políticas e práticas injustas e antimercado”, o Canadá está agindo “em linha com outras economias do mundo”, disse Trudeau.

O Ocidente acusa a China de destruir a concorrência em outros setores, como energia eólica, painéis solares e baterias para veículos elétricos.

A decisão do Canadá sobre veículos inclui carros elétricos, caminhões, ônibus e vans de entrega e alguns modelos híbridos.

“Devemos defender os empregos e os interesses canadenses”, insistiu Trudeau.

Há anos, o Canadá tenta atrair atores importantes do setor da mobilidade elétrica, mediante incentivos fiscais, suas políticas de energias limpas e suas importantes reservas de minerais raros utilizados para a fabricação de baterias destinadas ao setor automotivo.

