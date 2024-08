PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ataque russo contra instalações de energia na Ucrânia

VENEZUELA ELEIÇÕES JUSTIÇA: Candidato opositor venezuelano convocado pelo MP

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ataque russo contra instalações de energia na Ucrânia deixa quatro mortos

A Rússia executou nesta segunda-feira (26) um ataque em larga escala com drones e mísseis contra instalações do setor de energia na Ucrânia, o que provocou pelo menos quatro mortes e levou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky a pedir ajuda dos aliados europeus

(Ucrânia conflito Rússia Polônia energia, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Moradores de Kiev se abrigam no metrô para fugir de bombardeios russos

Yulia Voloshina se abrigou no metrô de Kiev nesta segunda-feira (26) após as sirenes antiaéreas soarem em toda a Ucrânia, alertando aos moradores da capital sobre uma nova campanha de bombardeios russos.

(Ucrânia conflito Rússia, 430 palavras, já transmitida)

=== VENEZUELA ELEIÇÕES JUSTIÇA ===

CARACAS:

'Sem garantias': ameaçado de prisão, candidato opositor venezuelano é convocado pelo MP

Alvo de uma investigação criminal desde que denunciou fraude nas eleições de 28 de julho na Venezuela, o candidato da oposição Edmundo González Urrutia está convocado para depor nesta segunda-feira (26) no Ministério Público, uma ação que ele considera não apresentar garantias de respeito ao devido processo legal.

(Venezuela eleições, 670 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

APPLETON:

Democracia por um fio? No estado-pêndulo de Wisconsin, eleições serão um teste

Michael Hovde desaprova grande parte da agenda de Donald Trump. Mas acredita que, quando votar em 5 de novembro no estado-pêndulo de Wisconsin, os riscos serão muito maiores do que qualquer questão política isolada.

(EUA eleições Wisconsin, 930 palavras, já transmitida)

APPLETON:

Em Wisconsin, democracia e economia são grandes preocupações para as eleições dos EUA

Enquanto os Estados Unidos se preparam para as eleições presidenciais de novembro entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, a AFP vem medindo a temperatura em condados-chave de sete estados em que a batalha será incerta.

(EUA eleição Wisconsin, 490 palavras, já transmitida)

SÃO PAULO:

Brasil endurece regras migratórias após virar rota ilegal rumo aos EUA

A partir desta segunda-feira (26), o Brasil endurece os requisitos para entrar no país, após ter se tornado rota ilegal de migrantes que querem chegar aos Estados Unidos e ao Canadá através do aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo

(Brasil aeroportos AmLat migração DH)

-- EUROPA

PARIS:

Macron retoma consultas com a extrema direita para nomear um governo na França

O presidente francês, Emmanuel Macron, reuniu-se nesta segunda-feira (26) com a líder da extrema direita, Marine Le Pen, em sua rodada de consultas para nomear um novo primeiro-ministro, enquanto aumenta a pressão para superar quase dois meses de bloqueio político.

(França eleições governo política parlamento, 400 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

HAIFA:

'Se tiver que cair um míssil, cairá', dizem habitantes resignados do norte de Israel

Um barulho acordou Abigail Levy de manhã cedo. "Vi as notícias, ouvi os alarmes... e percebi que havia uma escalada" das hostilidades entre o Exército israelense e o Hezbollah libanês, afirma este morador de Haifa, cidade portuária no norte de Israel.

(Israel conflito Palestinos Líbano, 510 palavras, já transmitida)

RAHAT:

Comoção em Israel após brutal atentado a beduínos por colonos na Cisjordânia

Lamiss Al Jaar, uma beduína israelense de 22 anos, ainda custa a dormir quando se lembra do ataque que sofreu de colonos judeus com sua família e que desencadeou uma onda de indignação no país.

(Israel conflito Palestinos política ataque minoria, 680 palavras, já transmitida)

KAFR NASEH:

Piscinas de plástico alegram e refescam a vida de crianças deslocadas na Síria

Em um acampamento lotado no norte da Síria, crianças deslocadas pelos 13 anos de guerra brincam e mergulham em piscinas trazidas por voluntários que oferecem o alívio tão necessário em meio ao calor sufocante do verão.

(Síria conflito infância refugiados, 430 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

QUETTA:

Homens armados matam 39 pessoas no Paquistão em supostos ataques étnicos

Milicianos separatistas mataram pelo menos 39 pessoas em vários ataques no sudoeste do Paquistão, que visaram principalmente integrantes da etnia punjabi, informaram as autoridades.

(Paquistão crime, já transmitida)

=== ECONOMIA ==

HAIA:

Holanda multa Uber em 290 milhões de euros por transferir dados de motoristas

A Autoridade Holandesa de Proteção de Dados determinou nesta segunda-feira (26) uma multa de 290 milhões de euros (324 milhões de dólares, 1,777 bilhão de reais) à empresa Uber por transferir, para sua sede nos Estados Unidos, dados de motoristas europeus sem proteção suficiente.

(Holanda EUA multa transporte, 470 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

JAISALMER:

Estilo arquitetônico ameniza calor em escola no deserto indiano

No calor sufocante do deserto de Thar na Índia, onde a temperatura pode superar 50 graus no verão, uma escola com uma arquitetura particular é um oásis de frescor, apesar de não contar com climatização.

(Índia clima escola meio ambiente arquitetura, 470 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Irmãos Gallagher alimentam rumores de volta do Oasis

Os fãs da lendária banda de rock britânica Oasis comemoraram nesta segunda-feira (26) as mensagens de Liam e Noel Gallagher alimentando rumores de um retorno aos palcos 15 anos depois da separação do grupo.

(Oasis família música gente, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

Acompanhamento do US Open

-- JOGOS PARALÍMPICOS

SAINT-DENIS:

De próteses a cadeiras de rodas, tudo é reparado na Vila Paralímpica

Ajustar uma prótese de perna ou trocar as rodas danificadas de uma cadeira de rodas: no centro de reparos da Vila Paralímpica, técnicos trabalham desde a última quarta-feira na manutenção dos equipamentos diários e esportivos dos atletas paralímpicos.

(2024 esporte Paralímpicos, 460 palavras, já transmitida)

PARIS:

A dois dias do início, está quase tudo pronto para os Jogos Paralímpicos

Como estão os preparativos a dois dias da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos (de 28 de agosto a 8 de setembro em Paris)?

(2024 Paralímpicos esporte, 490 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com