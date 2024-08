Após o empate na segunda-feira na visita ao Villareal, o Atlético de Madrid conquistou sua primeira vitória da temporada ao derrotar o Girona por 3 a 0 graças, sobretudo, à atuação de Antoine Griezann.

Onipresente no jogo de sua equipe, o francês abriu o placar numa cobrança de falta da entrada da área (39') após uma falha do goleiro argentino Paulo Gazzaniga, que poderia ter sido expulso por tocar na bola com a mão fora da área.

O meia espanhol Marcos Llorente marcou o segundo logo após o intervalo com um impressionante disparo também da entrada da área (48'), e o terceiro foi marcado pelo capitão Koke já nos descontos (90'+4).

O Atlético, bastante reforçado nesta temporada com as contratações do zagueiro espanhol Robin Le Normand, do meia inglês Conor Gallagher, do artilheiro norueguês Alexander Sorloth e do argentino Julián Álvarez, ocupa o terceiro lugar da tabela com quatro pontos, atrás de Celta e Barcelona (6 pontos) e à frente do Real Madrid graças a um melhor saldo de gols.

ati/fby/mf/iga/aam