O Bayer Leverkusen, campeão invicto na temporada passada, abriu o Campeonato Alemão nesta sexta-feira (23) com uma vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Mönchengladbach, graças a um gol de pênalti nos acréscimos de Florian Wirtz (90'+11).

Antes, o Leverkusen havia aberto 2 a 0 de vantagem marcando com Granit Xhaka (12') e o próprio Wirtz (39'). Mas o 'Gladbach', que jogava em casa, reagiu no segundo tempo e buscou o empate por meio de Nico Elvedi (59') e Tim Kleindienst (85').

Na temporada passada, o 'Werkself' foi campeão com uma impressionante campanha de 28 vitórias, seis empates e nenhuma derrota.

Com o resultado de hoje, o time chega a 35 jogos seguidos sem perder na Bundesliga e se aproxima do recorde do Bayern de Munique, que entre as temporadas 2012/2013 e 2013/2014 emendou uma série invicta de 53 jogos.

A segunda maior invencibilidade do futebol alemão é do Hamburgo, hoje na segunda divisão, que ficou 36 jogos sem perder entre 1982 e 1983.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen2 - 3

- Sábado:

(10h30) Hoffenheim - Holstein Kiel

Freiburg - Stuttgart

Augsburg - Werder Bremen

Mainz - Union Berlin

RB Leipzig - Bochum

(13h30) Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(10h30) Wolfsburg - Bayern de Munique

(12h30) St Pauli - Heidenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 3 1 1 0 0 3 2 1

2. Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0

. Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0

. Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0

. Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0

. Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0

. Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bayern de Munique 0 0 0 0 0 0 0 0

. St Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0

. Holstein Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0

. RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0

. Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0

. Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0

. Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0

. Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0

. Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0

18. B. Mönchengladbach 0 1 0 0 1 2 3 -1

tba/dr/ol/cb/mvv