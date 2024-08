Oito civis morreram por bombardeios russos em quatro regiões no leste e sul da Ucrânia, de acordo com as autoridades ucranianas nesta sexta-feira (23).

Segundo as autoridades locais, duas pessoas morreram na região de Sumy, situada no nordeste da Ucrânia e fronteiriça com a região russa de Kursk, onde as forças de Kiev empreendem uma ofensiva há mais de duas semanas.

Quatro civis ficaram feridos na mesma região, indicou a polícia ucraniana em sua página na web.

Já no sudeste, dois civis morreram em um local na região de Kharkiv, anunciou seu governador Oleg Sinegubov no Telegram.

Outro corpo foi "retirado dos escombros", acrescentaram as autoridades, nesta sexta-feira, referindo-se a um ataque ocorrido no início da semana em outra cidade.

"No dia 22 de agosto, um morto e oito feridos se somaram às vítimas dos russos na região de Donetsk", disse Vadim Filashkin, chefe da região onde as tropas russas avançam há meses.

Por último, Oleksander Prokudin, governador da região de Kherson, no sul da Ucrânia, anunciou que "duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas" em bombardeios aéreos na cidade de Kherson e seus arredores.

Esses ataques afetaram "cinco prédios" em "bairros residenciais", declarou.

bur-fv/phy/jt/hgs/jvb/jmo