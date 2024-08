PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Esperança de trégua diminui em Gaza, onde Israel intensifica sua ofensiva

EUA ELEIÇÕES DEMOCRATAS: Kamala Harris chega à Convenção Democrata para aceitar a candidatura à Casa Branca

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Esperança de trégua diminui em Gaza, onde Israel intensifica sua ofensiva

As esperanças de um cessar-fogo em Gaza, onde o Exército israelense intensificou suas operações nesta quinta-feira (22), diminuem, apesar da pressão dos Estados Unidos sobre Israel e Hamas para que alcancem um acordo.

(Gaza palestinos conflito Israel, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

FAIXA DE GAZA:

O desafio de vacinar contra a poliomielite em Gaza

Como realizar uma campanha de vacinação sob os incessantes bombardeios israelenses, em um território sitiado e sem eletricidade, onde a ajuda chega aos poucos? Um quebra-cabeça para os trabalhadores humanitários na Faixa de Gaza, em guerra há mais de dez meses.

(Gaza palestinos conflito Hamas saúde Israel, 660 palavras, já transmitida)

=== EUA ELEIÇÕES DEMOCRATAS ===

CHICAGO:

Kamala Harris chega à Convenção Democrata para aceitar a candidatura à Casa Branca

Kamala Harris, a primeira mulher a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos, chegará nesta quinta-feira (22) à Convenção Nacional Democrata, em Chicago, para aceitar o maior desafio da sua carreira: a candidatura à Casa Branca.

(EUA eleições política, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

CHICAGO:

Tim Walz aceita a nomeação democrata como candidato a vice de Kamala Harris

O governador de Minnesota, Tim Walz, aceitou oficialmente na quarta-feira (21) a nomeação do Partido Democrata como companheiro de chapa de Kamala Harris na disputa acirrada pela Casa Branca.

(EUA eleições política, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

CHICAGO:

Kamala Harris e o mês em que tudo mudou no cenário político dos EUA

A consagração de Kamala Harris como candidata democrata nesta quinta-feira (22) na convenção nacional do partido será o ápice de um mês único na história política dos Estados Unidos, que acabou redistribuindo as cartas da campanha presidencial.

(EUA eleições política, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Mais de 50 países adotam restrições de deslocamento contra opositores, denuncia Freedom House

Mais de 50 países, incluindo Nicarágua, Cuba e Venezuela, adotam medidas repressivas contra a liberdade de deslocamento dos opositores, com a retirada da nacionalidade, a proibição de viagens, retenção dos documentos de identidade ou rejeição de serviços consulares, alertou a organização Freedom House nesta quinta-feira.

(EUA refugiados direitos direito ditadura autoritarismo, 420 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PORTICELLO:

Corpo do empresário britânico Mike Lynch é encontrado após naufrágio na Itália

Os mergulhadores encontraram o corpo do magnata britânico do setor de tecnologia Mike Lynch, cujo iate de luxo naufragou no início da semana na costa da Sicília, informou nesta quinta-feira (22) a Guarda Costeira italiana, que prossegue com os esforços para recuperar o corpo da última vítima.

(Itália EUA Canadá transporte emergência GB turismo acidente, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

DONETSK:

Soldado 'influencer' na linha de frente da Ucrânia

Em meio às ruínas do leste da Ucrânia, perto das trincheiras, Ruslan concentra-se em não chorar enquanto corta cebolas com a sua longa faca de combate.

(Ucrânia conflito Rússia internet, 430 palavras, já transmitida)

MADRI:

Esquiar em Madri no verão, com 34°C do lado de fora

Eles tiram os chinelos e vestem os macacões de esqui, amarram os ganchos das botas e colocam as luvas. Faz mais de 30 graus naquela tarde em Madri, mas os clientes da estação de esqui coberta Snozone ignoram o calor do verão... e os problemas ambientais.

(Espanha clima esqui turismo lazer, 420 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

SANTIAGO:

China assume liderança no mercado automotivo da América Latina

Com algumas dúvidas, Claudio Pérez comprou o seu primeiro carro familiar de origem chinesa. Dois anos depois, o caminhoneiro chileno não se arrepende da compra e afirma que seu próximo veículo também será fabricado na China.

(EUA indústria Argentina transporte carros México taxas Brasil tecnologia China AmLat comércio Chile, 790 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

COLONIA:

Salão mundial de jogos Gamescom reúne milhares de pessoas na Alemanha

Milhares de jogadores reúnem-se até domingo em Colônia, Alemanha, para o salão europeu anual da Gamescom, onde colocarão à prova as superproduções que serão lançadas até o fim do ano, apesar da ausência dos gigantes japoneses Nintendo e Sony.

(Alemanha economia lazer, 580 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

A dificuldade de avaliar o perigo da mpox

Qual o nível de perigo da mpox? Uma cepa é mais mortal que outra? Enquanto as preocupações sobre a doença aumentam em todo o mundo, as respostas são mais incertas do que números alarmistas podem sugerir.

(Vírus epidemia saúde mpox, 580 palavras, já transmitida)

YONGIN:

Veterinários recorrem à IA para atender pets na Coreia do Sul

Quando Mozzi, um goldendoodle de cinco anos, começou a andar de forma estranha, seu tutor o levou ao veterinário na Coreia do Sul, onde o diagnóstico foi feito por inteligência artificial (IA) e não por um humano.

(Tecnologia animais IA, 520 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das oitavas de final da Copa Libertadores

PARIS:

Paralimpíadas reacendem a chama olímpica

A menos de uma semana para o início dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, a chama da competição será acesa no sábado (24), na Inglaterra, antes de se dividir entre diferentes destinos e fazer uma rápida viagem por cerca de 50 cidades francesas.

(Paris 2024 esporte Paralímpicos Oly, 510 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com