O Liverpool começou a nova temporada da Premier League com vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town neste sábado (17), no primeiro jogo oficial do técnico holandês Arne Slot no comando da equipe.

Os 'Reds' não pisaram no acelerador até depois do intervalo, após um primeiro tempo sem dar um chute a gol.

O egípcio Mohamed Salah fez a assistência para o português Diogo Jota (60') abrir o placar, pouco antes de ampliar marcando o segundo gol (65').

O Liverpool mostrou duas caras na partida: a de uma equipe inofensiva no primeiro tempo e outra mais próxima do "futebol do caos" do ex-técnico Jürgen Klopp, enquanto o Ipswich, que acabou de subir da segunda divisão, teve uma dinâmica inversa.

Arne Slot, sucessor de Klopp à frente dos 'Reds', começa com uma vitória sem sofrer gols, colocando o Liverpool como líder provisório do Campeonato Inglês, à espera dos jogos de outros favoritos ao título, como o duelo entre Manchester City e Chelsea, que se enfrentam no domingo.

O Ipswich, apoiado pelo cantor Ed Sheeran na tribuna do estádio Portman Road, complicou a vida do Liverpool em vários momentos da partida.

Jacob Greaves (20') e Omari Hurchinson (31') deram trabalho ao goleiro Alisson, que voltou a se mostrar confiável para não sofrer gols.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Inglês e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Manchester United - Fulham 1 - 0

- Sábado:

Ipswich Town - Liverpool 0 - 2

(11h00) Arsenal - Wolverhampton

Everton - Brighton

Newcastle - Southampton

Nottingham - Bournemouth

(13h30) West Ham - Aston Villa

- Domingo:

(10h00) Brentford - Crystal Palace

(12h30) Chelsea - Manchester City

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 3 1 1 0 0 2 0 2

2. Manchester United 3 1 1 0 0 1 0 1

3. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0

. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0

. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0

. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nottingham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Fulham 0 1 0 0 1 0 1 -1

20. Ipswich Town 0 1 0 0 1 0 2 -2

