O meio-campista espanhol Martín Zubimendi, principal alvo do Liverpool, "decidiu não vir" apesar dos "esforços" do clube inglês que "tudo fez" para trazer o jogador da Real Sociedad, segundo disse nesta sexta-feira (16) o técnico dos 'Reds'.

Arne Slot, novo treinador do clube inglês, confirmou esta informação que já havia sido veiculada pela mídia esportiva britânica, na coletiva de imprensa antes do jogo do campeonato inglês que o Liverpool vai disputar neste sábado contra o Ipswich.

"Já disse isso muitas vezes, acho que temos um elenco forte e não é fácil encontrar jogadores que venham fortalecê-lo. Zubimendi era um deles, mas decidiu não vir", garantiu Slot aos repórteres.

A recusa do espanhol de 25 anos, integrante do elenco que conquistou a Euro-2024, faz do Liverpool o único clube da Premier League a não ter contratado ninguém durante o mercado de verão. "Estamos avançando com os jogadores que temos. Eles fizeram uma pré-temporada muito boa, então a situação é boa", comentou Slot.

O Liverpool perdeu Joel Matip e Thiago Alcântara "mas o restante do elenco permanece", acrescentou o treinador dos 'Reds'. "Sempre falamos (em coletiva de imprensa) em contratações, mas também é muito positivo manter a equipe", enfatizou.

"Nem sempre é verdade que a chegada de novos atletas torna o time mais forte. Quando não se para de trazer jogadores, a energia da equipe também pode ser afetada", finalizou Slot.

Para o Liverpool, a nova edição da Premier League marca o início da sua vida sem Jürgen Klopp, o carismático treinador alemão que acompanhou o clube nos últimos anos.

Por enquanto, a pré-temporada dos 'Reds' foi animadora, com vitórias contra Arsenal, Manchester United e Sevilla, mas o 'efeito Slot' será visto já com o início dos jogos oficiais, começando pela visita deste sábado ao recém-promovido Ipswich.

O time inglês terminou em terceiro lugar na Premier na temporada passada, por isso também disputará a Liga dos Campeões ao lado de Manchester City, Arsenal e Aston Villa.

