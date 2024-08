O goleiro do Ajax, Remko Pasveer, de 40 anos, foi o herói da noite de quinta-feira (15) em Amsterdã depois de ter sido decisivo na vitória do Ajax sobre o grego Panathinaikos nos pênaltis após 34 cobranças (13-12), neste jogo de classificação para a Liga Europa.

Pasveer defendeu cinco penalidades e marcou uma naquela que é considerada a decisão por pênaltis mais longa da história das competições da Uefa, com cada equipe cobrando 17.

Nesta última eliminatória antes da Liga Europa, o Ajax venceu na visita aos gregos por 1-0. O Panathinaikos venceu na quinta-feira no jogo de volta e empatou o confronto. Com 1 a 1 no placar agregado, houve prorrogação e a já famosa disputa de pênaltis.

Foi uma disputa de pênaltis "louca", declarou o goleiro Pasveer após a partida.

"Tantos pênaltis e a cada vez que um time errava, o outro fazia o mesmo", acrescentou.

"Foi uma loucura, mas também uma grande noite. A partir de agora vamos definitivamente jogar na Europa", disse o treinador do Ajax, Francesco Farioli.

O treinador italiano brincou com a possibilidade de o goleiro Pasveer já poder ser imortalizado nos corredores do estádio do Ajax, onde estão fotos de alguns dos grandes jogadores holandeses.

"Remko me perguntou por que não havia foto de um goleiro que não tivesse sofrido nenhum gol. Eu disse a ele que talvez ele tivesse que jogar um pouco melhor", disse Farioli.

"Mas agora, acho que deveríamos colocar rapidamente uma foto dele", acrescentou.

Esta vitória é uma ótima notícia para o Ajax, que quer deixar para trás uma das temporadas mais decepcionantes da sua brilhante história, depois de ter conquistado 36 vezes o Campeonato Holandês.

