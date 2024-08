O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, garantiu nesta quinta-feira (15) durante uma coletiva de imprensa que a sua equipe tem uma série de opções mesmo após a saída do astro Kylian Mbappé que se transferiu para o Real Madrid.

O PSG inicia sua nova vida sem Mbappé na sexta-feira contra o Le Havre, na partida que abre a temporada na Ligue 1.

Luis Enrique admitiu que ajustes devem ser feitos após a saída do seu artilheiro, mas também disse que tem muitas possibilidades para a linha de ataque da equipe.

"Este ano temos algo inusitado na equipe e é a versatilidade de muitos jogadores. Tenho um meio de campo excepcional, inúmeros jogadores podem jogar nessa posição e o mesmo vale para o ataque", garantiu o técnico do PSG.

"É aí que estará a minha dificuldade, ver o que a equipe precisa e como vamos jogar", acrescentou.

"Temos que mudar as coisas em relação à temporada passada, em que se chegássemos perto do gol sempre procurávamos Kylian. Agora o leque de possibilidades é maior e vamos explorá-lo", destacou Luis Enrique.

Mbappé, que balançou a rede na estreia na quarta-feira pelo Real Madrid na Supercopa da Uefa contra a Atalanta, marcou 44 gols contando todas as competições na temporada passada pelo PSG, o que ajudou a equipe a conseguir a 'dobradinha', vencendo a Ligue 1 e a Copa da França.

- "Confiança" em seus jogadores -

"Tenho plena confiança nos jogadores, sei que vão dar tudo e que como equipe seremos mais sólidos no ataque e na defesa", destacou o espanhol.

"Estou muito satisfeito com o ataque que tenho. Temos um potencial notável e tenho plena confiança neles", disse ele, "se alguém que marca 40 gols vier até nós, não vamos fechar a porta para ele, mas o que é lógico e baseado na minha experiência é que tenhamos quatro jogadores que marquem 12, o que já dá 48".

Sobre a ausência de Mbappé, Luis Enrique enfatizou que "é um desafio emocionante mostrar que o futebol é um esporte coletivo. Todos conhecemos Kylian e as suas características, agora o desafio é de toda a equipe, não apenas dos atacantes".

"Queremos continuar a ser protagonistas em todas as competições e para isso temos que melhorar no ataque e na defesa. Na minha opinião, temos condições de fazer isso, esse é o meu objetivo", garantiu o treinador do PSG.

"Sempre adorei Mbappé, como pessoa e como jogador, ele é único e excepcional, gostei muito dele no ano passado. Desejo o melhor a ele", concluiu.

Sobre a partida contra o Le Havre, Luis Enrique comentou que espera "um jogo difícil, pela motivação lógica de um rival em seu estádio".

Mas queremos dar uma alegria aos nossos torcedores e começar bem. "Estamos prontos e entusiasmados para estrear".

