O Paris Saint-Germain e a Ligue 1 francesa estreiam nesta sexta-feira (15) a nova temporada 2024-2025 e o fazem com uma pergunta inevitável: qual será o verdadeiro efeito da saída de Kylian Mbappé que se transferiu para o Real Madrid?

Para começar, o PSG tem um jogo teoricamente acessível no primeiro dia, na sexta às 15h45 (horário de Brasília), contra o Le Havre, para tentar começar com o pé direito.

Mas de qualquer forma, os torcedores do gigante da capital estão preocupados porque sentem que o clube não preencheu a enorme lacuna deixada por Mbappé, que foi embora um ano depois de Neymar e Lionel Messi.

O PSG tampouco conseguiu contratar um dos seus alvos do mercado, o argentino Julián Álvarez, que acabou se transferindo para o Atlético de Madrid.

Para a nova Ligue 1, Luis Enrique conta com nomes já presentes na temporada passada como os portugueses Gonçalo Ramos, Ousmane Dembelé, Bradley Barcola e Randal Kolo Muani, além de outros.

Entre as contratações se destacam as contratações de dois promissores meio-campistas: o brasileiro Gabriel Moscardo e o português João Neves, mas também o zagueiro equatoriano Willian Pacho e o goleiro russo Matvey Safonov.

De qualquer forma, a equipe parisiense se apresenta como franca favorita ao título do campeonato francês, sem nunca esquecer a sua obsessão pela Liga dos Campeões, onde na temporada passada foi surpreendida nas semifinais pelo Borussia Dortmund.

- Rivais querem encerrar domínio -

A pergunta que se faz no momento é se algum outro time da Ligue 1 conseguirá superar a equipe do Parque dos Príncipes.

O Monaco, vice-campeão da temporada passada, fará sua estreia no sábado jogando em casa contra o recém-promovido Saint-Etienne, depois de vencer o Barcelona por 3 a 0 num amistoso, no tradicional Troféu Joan Gamper que serve aos catalães para se apresentarem a sua torcida.

Outras equipes também desejam entrar na luta pelo título, especialmente depois de uma temporada decepcionante de 2023-2024.

É o caso do Olympique de Marselha, que no ano passado terminou apenas em oitavo e para acertar o rumo da equipe contratou um dos treinadores mais cobiçados do continente, o italiano Roberto De Zerbi, que estava no inglês Brighton.

"Estou aqui por dois motivos. O primeiro, a seriedade de Pablo Longoria (o presidente) e Mehdi Benatia (assessor esportivo do presidente). E depois porque se trata do Olympique de Marselha e de Marselha. Vivo de paixões e emoções. Acima de tudo, sou um torcedor, foi a partir daí que me tornei jogador de futebol e treinador", disse De Zerbi, se referindo à paixão que costuma envolver seu novo clube no estádio Vélodrome.

No mercado de transferências, o Marselha sofreu a saída do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que foi jogar no futebol saudita, mas contratou o jovem inglês Mason Greenwood, que quer relançar a carreira neste clube tradicional após passar pelo Getafe e depois que as acusações apresentadas contra ele por estupro foram retiradas em fevereiro do ano passado.

O também tradicional Lyon, sexto colocado da última Ligue 1, foi reforçado sobretudo com o atacante georgiano Georges Mikautadze, um dos inesperados protagonistas da última Eurocopa.

-- Programação da 1ª rodada da Ligue 1:

- Sexta-feira:

(15h45) Le Havre - PSG

- Sábado:

(12h00) Brest - Olympique de Marselha

(14h00) Reims - Lille

(16h00) Monaco - Saint-Etienne

- Domingo:

(10h00) Auxerre - Nice

(12h00) Angers - Lens

Toulouse - Nantes

Montpellier - Strasbourg

(15h45) Rennes - Lyon

bpe/dr/mfr/aam/aa