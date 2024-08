PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL GAZA PALESTINOS: Catar recebe negociações de trégua em Gaza em meio a temores de escalada regional

=== ISRAEL GAZA PALESTINOS ===

DOHA:

Catar recebe negociações de trégua em Gaza em meio a temores de escalada regional

O Catar recebe, nesta quinta-feira (15), novas negociações indiretas para uma trégua entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em um contexto de aumento da pressão internacional para evitar uma conflagração na região.

FAIXA DE GAZA:

O árduo e minucioso processo para identificar mais de 40 mil mortos em Gaza

Contar os mortos é um desafio na Faixa de Gaza, bombardeada por Israel há mais de 10 meses e transformada em ruínas. Qual o procedimento do Ministério da Saúde do governo do Hamas para estabelecer o seu número, que supera 40 mil?

FAIXA DE GAZA:

Milhares de mortos em Gaza e um luto impossível

Todos os dias, a palestina Um Umar pega o telefone e simula uma ligação para o marido para tranquilizar a filha de quatro anos que ainda não sabe que o pai morreu na guerra em Gaza.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Governo americano anuncia acordo 'histórico' para reduzir preço de medicamentos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua vice-presidente, Kamala Harris, anunciaram nesta quinta-feira (15) a redução do preço de 10 medicamentos para os idosos graças a um acordo "histórico" com empresas farmacêuticas, em uma tentativa de impulsionar a candidatura democrata a três meses das eleições.

WASHINGTON:

Em meio à polarização eleitoral, empresas lutam contra a 'desinformação de marca' nos EUA

Do Google à Netflix, grandes empresas americanas lutam contra apelos online de boicote por suas aparentes tendências políticas em uma época eleitoral polarizada que as expõem ao que analistas chamam de "desinformação de marca".

PUERTO VALLARTA:

Emissoras de televisão da América Latina abrem espaço à IA

Compreender em vez de resistir é o lema que orienta as emissoras de televisão educativas da América Latina diante da inteligência artificial (IA), à qual se adaptam gradativamente entre o fascínio e a incerteza.

-- EUROPA

VELYKUI BYTCHKIV:

Contrabandistas se tornam guias de desertores no oeste da Ucrânia

Entre montanhas e florestas exuberantes, um cachorro brinca na margem do rio que marca a fronteira entre a Romênia e a Ucrânia. Embora o cenário seja idílico, pelo menos 39 homens se afogaram na área em uma tentativa de fugir da mobilização militar obrigatória para a guerra.

=== ECONOMIA ===

PARIS:

A grande divergência entre China e Europa sobre os carros elétricos

Com a China decolando e a Europa estagnada, o primeiro semestre de 2024 marcou uma divergência crescente entre a trajetória de vendas de carros elétricos e híbridos recarregáveis entre os dois mercados.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Atriz Gena Rowlands morre aos 94 anos

A atriz americana Gena Rowlands, vencedora de vários prêmios e particularmente conhecida por estrelar os filmes de seu primeiro marido, o cineasta John Cassavetes, morreu na quarta-feira (14) aos 94 anos, anunciou a imprensa americana.

LONDRES:

Taylor Swift volta aos palcos em Londres após ameaça de atentado em Viena

Taylor Swift voltará, nesta quinta-feira (15), aos palcos em Londres para encerrar a fase europeia de sua turnê "Eras", uma semana depois de cancelar seus shows em Viena devido a um plano de atentado suicida.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das oitavas de final da Copa Libertadores

