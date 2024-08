A economia britânica cresceu 0,6% entre abril e junho de 2024, o que representa uma leve desaceleração na comparação com o primeiro trimestre do ano, segundo os dados oficiais divulgados nesta quinta-feira.

Entre janeiro e março, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido avançou 0,7%, o que encerrou a recessão do segundo semestre do ano passado.

"A economia britânica registrou um forte crescimento durante dois trimestres", afirmou Liz McKeown, diretora de estatística econômica do Escritório de Estatísticas Nacionais.

O crescimento do segundo trimestre foi estimulado pelos serviços, o setor de tecnologia e a pesquisa científica.

"O novo governo não tem nenhuma ilusão sobre as dificuldades que herdamos depois de mais de uma década de crescimento econômico fraco e de um buraco de 22 bilhões de libras (28,2 bilhões de dólares, 154 bilhões de reais) nas finanças públicas", reagiu a ministra das Finanças, Rachel Reeves.

O Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, chegou ao poder no mês passado no Reino Unido após sua vitória nas eleições legislativas, acabando com 14 anos de governos conservadores.

