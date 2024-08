O sorteio das fases de liga da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência, nos dias 29 e 30 de agosto, em Mônaco, será praticamente todo automatizado, anunciou a Uefa nesta quarta-feira (14).

Esta automatização acompanha o novo formato destas competições. Em cada uma delas, 36 equipes farão parte de uma mesma liga, com o objetivo de alcançar as oito primeiras posições que classificam diretamente para as oitavas de final. As outras oito vagas serão definidas em confrontos de repescagem.

Cada equipe enfrentará oito clubes: dois de cada grupo, disputando um deles como mandante e outro como visitante. Somente a Liga Conferência será diferente, com seis jogos contra seis equipes entre os seis grupos existentes (três em casa e três fora).

A complexidade de um sorteio deste tipo, além de sua longa duração se fosse realizado manualmente, como nas edições procedentes em que as equipes eram separadas em grupos de quarto, levaram a Uefa a contratar duas empresas para automatizar o processo.

AE Live, especialista em dados esportivos e com experiência em sorteios automatizados há vários anos e em várias modalidades diferentes, fornecerá o software que fará o sorteio ao vivo para o clube que tiver sido selecionado manualmente.

Cada uma das 36 equipes, começando pelas do pote 1 e indo até o pote 4 (ou pote 6 no caso da Liga Conferência) será sorteada manualmente, e seus adversários aparecerão de forma imediata.

O software terá que seguir dois importantes critérios: um clube não pode enfrentar um adversário de seu país ou mais de duas equipes do mesmo campeonato. Por exemplo, o Real Madrid não poderá jogar contra o Barcelona nem contra três equipes do Campeonato Inglês.

As decisões do computador serão imediatamente controladas por outros sistemas independentes. O processo será verificado e supervisionado pela empresa de auditorias EY.

No total, espera-se que o sorteio dure 35 minutos, mais ou menos o tempo das edições anteriores. Sem a automatização, seria necessário sortear cerca de mil bolas em 36 potes diferentes, com uma duração estimada de três horas.

O calendário dos jogos desta fase das competições será disponibilizado no dia 31 de agosto.

