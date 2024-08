A cidade de Ridgefield, nos Estados Unidos, tem pouco mais de 7 mil habitantes, que viviam tranquilamente até a semana passada. Isso porque o local não registrava nenhum assassinato em 21 anos. Mas tudo mudou. A polícia foi chamada para atender a uma ocorrência no meio da madrugada e, ao chegar no local, se deparou com uma cena que caracterizou como uma 'tragédia de dimensões shakespearianas'.

Os policiais foram recebidos por Steven James Uricchio, de 31 anos, que estava do lado de fora da casa com as mãos para cima e vestindo uma camisa azul escura e cueca boxer. Após ser inspecionado, ele deu notícias sobre seu pai, Marc Uricchio.





"Eu o matei", declarou. De acordo com a polícia, o homem disse que o pai era "muito, muito mal". Os investigadores entraram na casa, onde encontraram gotas de sangue nas escadas e em ambos os lados da parede. Havia também uma faca de filé ensanguentada no topo da escada.









Marc Uricchio, 83, foi encontrado caído no chão de seu quarto, segundo a polícia. A virilha e o abdômen da vítima foram mutilados. Ele foi declarado morto no local.





Steven é o principal suspeito do crime e foi detido por assassinato. Este foi o primeiro crime do tipo registrado em Ridgefield desde 2003. “Abala a cidade. Esta é uma comunidade muito segura", disse o capitão da polícia Jeffrey Raines ao News-Times.











Após a prisão, o filho contou aos policiais que estava com dor no estômago porque havia tomado um quarto de um frasco de Advil antes do crime. Ele foi transferido para o hospital, onde relatou que lhe foi prescrito um medicamento que não tomava "há um ou dois meses" e que usava cannabis regularmente.

Ele recebeu alta do hospital e foi levado de volta para a sede da polícia de Ridgefield sob vigilância de suicídio. O advogado de defesa, Willie Dow, declarou no tribunal que o cliente tinha um "histórico significativo de saúde mental".





Dow concordou com o pedido da promotoria para uma avaliação de competência, tratamento de saúde mental e vigilância contínua de suicídio, todos aprovados pelo juiz. “Esta é uma tragédia de dimensões shakespearianas. Ela devastou a família, assim como meu cliente”, declarou o advogado à News 12 Connecticut.

Steven James Uricchio voltará ao tribunal em 4 de setembro. Ele permanece detido, sob fiança de US$ 1,5 milhão.