O italiano Jannik Sinner continua no topo do ranking da ATP por mais uma semana, segundo a lista publicada nesta terça-feira (13), na qual o sérvio Novak Djokovic aparece apenas a 310 pontos da liderança, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz continua como número 3.

Sinner, que defendia o título do Masters 1000 de Montreal, perdeu 800 pontos. O russo Andrey Rublev, finalista do torneio, subiu duas posições e agora é o número 6 do mundo.

O campeão foi o australiano Alex Popyrin, que conquistou seu primeiro título de Masters 1000 e avançou 39 posições para encostar no Top 20, em 23º.

O brasileiro mais bem colocado no ranking continua sendo Thiago Wild, em 70º. Thiago Monteiro, em 76º, é o outro representante do país dentro do Top 100.

-- Ranking da ATP publicado nesta terça-feira, 13 de agosto de 2024:

1. Jannik Sinner (ITA) 8.770 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 8.460

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.950

4. Alexander Zverev (ALE) 6.995

5. Daniil Medvedev (RUS) 6.355

6. Andrey Rublev (RUS) 4.615 (+2)

7. Hubert Hurkacz (POL) 4.215 (-1)

8. Casper Ruud (NOR) 3.890 (+1)

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3.690 (+1)

10. Alex De Minaur (AUS) 3.480 (-3)

...

70. Thiago Seyboth Wild (BRA) 765 (-2)

76. Thiago Monteiro (BRA) 739

