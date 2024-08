O australiano Alexei Popyrin, número 30 do ranking mundial, derrotou na segunda-feira à noite o russo Andrey Rublev em Toronto e conquistou o primeiro Masters 1000 de sua carreira. No WTA 1000 de Toronto, a americana Jessica Pegula, número 6 no ranking, faturou o bi ao derrotar a compatriota Amanda Anisimova na decisão.

Em Montreal, Popyrin, 25 anos, que após o título será o 23º colocado no ranking ATP, superou Rublev com facilidade, com parciais de 6-2 e 6-4 em pouco menos de 90 minutos de jogo.

Este foi o terceiro título da carreira do australiano, após o ATP 250 de Singapura em 2021 e do ATP 250 da Croácia em 2023.

Em Toronto, Jessica Pegula, 30 anos, repetiu o título de 2023 ao superar Anisimova por 2-1, com parciais de 6-3, 2-6 e 6-1.

Este foi o sexto título WTA da carreira de Pegula e o segundo do ano, após a vitória em Berlim em junho.

