O Exército de Israel afirmou nesta segunda-feira (12) que "identificou até o momento 31 combatentes" do Hamas e da Jihad Islâmica, dois movimentos armados da Faixa de Gaza, "eliminados" em um bombardeio no sábado (10) contra uma escola que abrigava deslocados.

O Exército, que publicou no sábado os nomes e as fotos de 19 homens que apresentou como os combatentes eliminados, divulgou um novo comunicado com outros 12 nomes e imagens.

Os socorristas palestinos afirmaram que o ataque, criticado por muitos países, deixou 93 mortos, incluindo 75 pessoas que foram identificadas, entre elas "11 crianças e seis mulheres".

