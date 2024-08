O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, declarou neste domingo (11) no seu discurso de encerramento da quinzena olímpica que "estes Jogos foram 'Sen(a)sacionais'", fazendo um jogo de palavras com a pronúncia francesa do rio Sena, antes do astro de cinema Tom Cruise entrar em ação.

"Foram Jogos Olímpicos sensacionais do início ao fim, ou ouso dizer, 'Sen(a)sacionais'", declarou o chefe do movimento olímpico no Stade de France, onde foi realizada a cerimônia de encerramento de Paris-2024.

Thomas Bach também quis agradecer pelo trabalho realizado pelos franceses: "Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 foram os Jogos Olímpicos de uma nova era (…) sob todos os pontos de vista".

"Queridos amigos franceses, vocês se apaixonaram pelos Jogos Olímpicos. E nós nos apaixonamos por vocês", afirmou.

No final do discurso, a bandeira olímpica foi entregue pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, à sua homóloga de Los Angeles, Karen Bass, acompanhada pela estrela da ginástica Simone Biles, em um gesto que marca o início da próxima Olimpíada, que terá como ponto culminante a próxima edição dos Jogos, em Los Angeles, em 2028.

A cantora e compositora americana H.E.R. cantou o hino de seu país e então apareceu Tom Cruise, que desceu de rapel da cobertura do Stade de France e após tocar o chão e cumprimentar os atletas, pegou a bandeira olímpica das mãos de Biles.

Com a bandeira na mão, Cruise saiu do estádio a bordo de uma motocicleta e, por meio de uma videomontagem, percorreu as ruas de Paris até embarcar em um avião que o levou a Los Angeles, de onde saltou para pousar ao lado do famoso painel de letras 'Hollywood' cujos dois últimos 'O's foram transformados em dois dos cinco anéis olímpicos.

mcd/mcd/ma/aam/aa