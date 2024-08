O goleiro Gerónimo Rulli, campeão mundial com a Argentina no Catar-2022, assinou com o Olympique de Marselha, informou neste domingo (11) o clube francesa da Ligue 1.

Rulli, de 32 anos (4 partidas internacionais), estava no Ajax, da Holanda.

Após a contratação do holandês Jeffrey de Lange como segundo goleiro, anunciada na quinta-feira, Rulli assumirá a posição de número 1, enquanto o atual titular, o espanhol Pau López, está de saída do OM.

Rulli foi revelado no Estudiantes da Argentina, mas só quando foi contratado pela Real Sociedad, em 2014, que se tornou conhecido, sendo convocado pela primeira vez pela 'Albiceleste' quatro anos depois.

Com sua seleção, conquistou a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024, mas sem disputar nenhuma partida em nenhum dos torneios. Ele foi titular no recente torneio olímpico de Paris-2024, embora a Argentina não tenha passado das quartas de final.

Em 2019, ele assinou com o Montpellier, clube da Ligue 1, mas retornou à Espanha depois de um ano no Villarreal. Com o 'Submarino Amarelo' se destacou ao vencer a Liga Europa, brilhando ao defender o pênalti decisivo na final contra o Manchester United.

Depois de um período no Ajax, marcado por diversas lesões, o goleiro argentino voltou à França para se juntar aos compatriotas Leonardo Balerdi e Valentin Carboni.

O OM não anunciou a duração do contrato nem o valor da transferência de Rulli.

