A americana Masai Russell conquistou o ouro nos 100 metros com barreiras neste sábado (10), em Paris, destronando na final a porto-riquenha Jasmine Camacho-Quinn, que ficou com o bronze.

Russell, uma influenciadora de 24 anos, alcança assim o maior título da sua carreira ao percorrer a reta com barreiras em 12 segundos e 33 centésimos, enquanto a francesa Cyrena Samba-Mayela ficou com a prata com 12s34 e Camacho-Quinn terminou em terceiro com 12s36.

Os Jogos de Paris 2024 representaram a estreia olímpica de Russell, que não conseguiu terminar o Mundial de Budapeste no ano passado.

Camacho-Quinn, que entrou na pista como uma grande candidata a revalidar seu título, ficou com um bronze com sabor de decepção.

Desde que se destacou entre os grandes nomes de sua modalidade ao conquistar o ouro dessa distância nos Jogos de Tóquio-2020, os títulos nos grandes eventos têm lhe escapado, embora tenha acumulado pódios.

Nos Mundiais de 2022 e 2023 foi bronze e prata, respectivamente, e agora volta ao terceiro lugar.

A composição do pódio em Paris-2024 foi cercada de suspense devido à grande igualdade das competidoras ao cruzarem na linha de chegada, por isso tivemos que esperar a oficialização dos tempos para saber a ordem entre as três primeiras.

Esta final permitiu também aos torcedores franceses comemorar a primeira medalha no atletismo, graças à prata de Cyrena Samba-Mayela, já no penúltimo dia destes Jogos Olímpicos, onde os anfitriões brilharam nos esportes em geral mas quase não apareceram na quadra do Stade de France.

