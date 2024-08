PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL ACIDENTE AVIÃO: Corpos começam a ser retirados do avião que caiu em Vinhedo; causas permanecem incertas

VENEZUELA ELEIÇÕES: Maduro descarta negociar com líder opositora após comparecer à suprema corte venezuelana

ISRAEL PALESTINOS GAZA: Autoridades de Gaza reportam mais de 90 mortos em bombardeios israelenses contra uma escola

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia lança nova operação para interromper incursão terrestre ucraniana

JOGOS OLÍMPICOS: Brasil tem dia de ouro, prata e bronze em Paris-2024

=== BRASIL ACIDENTE AVIÃO ===

VINHEDO:

Corpos começam a ser retirados do avião que caiu em Vinhedo; causas permanecem incertas

As autoridades começaram a retirar, neste sábado (10), os corpos das 62 vítimas do acidente de avião em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo, e realizavam perícias no local para determinar as possíveis causas da queda impressionante.

(Brasil acidente, já transmitida, com acompanhamento)

VINHEDO:

'Nunca imaginei viver algo assim': moradores chocados com queda de avião no Brasil

Os habitantes da pacata cidade de Vinhedo, no interior do estado de São Paulo, tentam neste sábado (10) digerir a tragédia depois que um avião com 62 ocupantes caiu em meio a suas casas, sem deixar sobreviventes.

(Brasil acidente avião, a ser transmitida)

=== VENEZUELA ELEIÇÕES ====

CARACAS:

Maduro descarta negociar com líder opositora após comparecer à suprema corte venezuelana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, descartou nesta sexta-feira (9) qualquer negociação com a líder opositora María Corina Machado, após comparecer ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), ao qual pediu uma "auditoria" de sua questionada vitória nas eleições para um terceiro mandato de seis anos.

(Venezuela eleições política, já transmitida)

CARACAS:

Eleições presidenciais na Venezuela: 'remake' ou novo capítulo?

"Já vimos esse filme", afirma o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que cinco anos depois de enfrentar uma denúncia de eleição fraudulenta e a autoproclamação de Juan Guaidó como "presidente interino", enfrenta Edmundo González, que se declara "presidente eleito" com "provas" na mão.

(Venezuela eleições política polícia, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS GAZA ===

FAIXA DE GAZA:

Autoridades de Gaza reportam mais de 90 mortos em bombardeios israelenses contra uma escola

A Defesa Civil de Gaza informou neste sábado(8) que pelo menos 93 pessoas foram mortas em bombardeios israelenses contra uma escola que Israel afirma ser utilizada como centro de comando do movimento islamista Hamas, que governa o território.

(Gaza palestinos conflito manifestação Israel, já transmitida)

FAIXA DE GAZA:

O horror após um ataque a uma escola em Gaza durante a oração

Os habitantes de Gaza descobriram no sábado a enorme extensão dos danos causados por um ataque israelense a uma escola corânica, que abrigava pessoas deslocadas, durante a oração do amanhecer.

(Israel conflito palestinos, a ser transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia lança nova operação para interromper incursão terrestre ucraniana

A Rússia lançou neste sábado(10) uma "operação antiterrorista" em três regiões de fronteira com a Ucrânia para interromper a maior ofensiva de Kiev em território russo desde que começou o conflito há dois anos e meio.

(conflito Rússia Ucrânia, já transmitida)

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

PARIS:

Brasil tem dia de ouro, prata e bronze em Paris-2024

O Brasil viveu nesta sexta-feira (9) uma jornada de ouro, prata e bronze nos Jogos de Paris-2024. A dupla formada por Ana Patrícia e Duda venceu as canadenses Wilkerson e Humana-Paredes e conquistou o título olímpico, encerrando uma longa espera de 28 anos no vôlei de praia feminino, num dia em que Isaquias Queiroz sofreu mas alcançou a prata na canoagem e Alison dos Santos o bronze nos 400 metros com barreiras.

(Paris 2024 Oly, já transmitida)

PARIS:

Os segredos das fotos mais icônicas da AFP nos Jogos Olímpicos de 2024

Um surfista sobrevoando as águas, um campeão de BMX subindo o obelisco da Place de la Concorde, o primeiro mergulho no Sena... Fotógrafos da AFP explicam como conseguiram capturar para a eternidade algumas das imagens mais icônicas dos Jogos Olímpicos de Paris.

(Paris 2024 Oly fotografia, já transmitida)

ANCARA:

'Continuo o mesmo': o discreto atirador turco que viralizou nos Jogos de Paris

A modéstia é um traço da personalidade do turco Yusuf Dikeç, vice-campeão olímpico no tiro esportivo dos Jogos de Paris, que ganhou fama mundial ao viralizar nas redes sociais com imagens atirando com uma mão no bolso, sem óculos de proteção e capacete.

(TUR Paris Tiro 2024 Homens Oly internet, já transmitida)

PARIS:

Etíope Tamirat Tola quebra recorde olímpico e vence maratona em Paris

O etíope Tamirat Tola se proclamou campeão da maratona olímpica dos Jogos de Paris neste sábado (10), numa prova em que o queniano Eliud Kipchoge logo ficou para trás, sem chances de conquistar o terceiro ouro consecutivo, e acabou abandonando.

(atletismo Paris Atlet KEN 2024 ETH Homens Oly, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

'Fui sequestrado e trazido à força' aos EUA, diz narcotraficante Zambada

O narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada chegou aos Estados Unidos "sequestrado" pelo filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, afirmou o traficante neste sábado(10), através de seu advogado em um comunicado.

(EUA justiça México droga narcotráfico, já transmitida)

-- EUROPA

MADRI:

'Nunca tive intenção de me entregar' à Justiça espanhola, diz Puigdemont

O líder separatista catalão Carles Puigdemont, foragido da Justiça espanhola há sete anos, afirmou neste sábado (10) que nunca pensou em render-se às autoridades durante a breve aparição que fez na quinta-feira (8) em Barcelona.

(eleições Catalunha política Espanha, já transmitida)

CAMPOBELLO DI MAZARA, Itália:

Água da chuva é desperdiçada na Sicília, afetada pela seca

Rosario Cognata, um jovem produtor de limão na ilha italiana da Sicília, não consegue conter sua indignação: seus frutos estão murchando devido à seca, enquanto a poucos quilômetros de distância a água da chuva é despejada no mar.

(clima seca água agricultura, já transmitida)

NOVA YORK:

Campanha pressiona Citigroup a deixar de financiar combustíveis fósseis

Em plena onda de calor sem precedentes, ativistas ambientais pressionam o banco Citigroup, em Wall Street, a deixar de investir em combustíveis fósseis, responsáveis, segundo os cientistas, pela mudança climática.

(EUA clima finanças meio-ambiente economia bancos, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

IA interfere em publicações científicas

Erros e imprecisões que surgiram recentemente em revistas científicas, como a imagem de um rato com um pênis gigante ou outra de uma perna humana com muitos ossos, revelam o uso cada vez mais difundido da Inteligência Artificial (IA) nestas publicações, em detrimento da sua qualidade.

(IA farmacêutica sociedade internet mídia ciências, a ser transmitida)

