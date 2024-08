Os Estados Unidos, com Sha'Carri Richardson e Gabby Thomas no quarteto, cumpriram as previsões e conquistaram a medalha de ouro olímpica no revezamento 4x100 metros feminino, nesta sexta-feira (9), nos Jogos de Paris-2024.

Richardson reagiu na reta final na chuva para deixar o 'Team EUA' na liderança com o tempo de 41 segundos e 78 centésimos, à frente da Grã-Bretanha (41s85) de Dina Asher-Smith, prata, e da Alemanha (41s97), que ficou com o bronze.

Em posição delicada ao entrar na última curva, Sha’Carri Richardson foi a heroína que sua equipe precisava para superar a pequena diferença e se distanciar na reta final, permitindo-se até mesmo o luxo de olhar para o lado antes de cruzar a linha de chegada.

Para a texana de 24 anos, também campeã mundial nesta prova de revezamento no ano passado, este é seu primeiro ouro olímpico e sua segunda medalha em Paris-2024, depois da prata que conquistou nos 100 metros, onde foi surpreendida na final por Julien Alfred, de Santa Lúcia.

A medalha de prata deixou um gosto amargo para a grande favorita, que agora pode ser amenizado de alguma forma com esta vitória.

Richardson não pôde participar em Paris-2024 nos 200 metros porque não conseguiu se classificar no pré-olímpico americano.

Nos 200 metros, o ouro feminino nestes Jogos foi para Gabby Thomas, que agora conquista seu segundo título com o revezamento no Stade de France.

Outra integrante do quarteto dos Estados Unidos, Melissa Jefferson também obteve a segunda medalha nestes Jogos Olímpicos. No caso dela, foi o bronze nos 100 metros.

