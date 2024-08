A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu nesta sexta-feira (9) um cessar-fogo imediato em Gaza e apoiou os esforços de mediação entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas.

"Precisamos de um cessar-fogo agora mesmo. Esta é a única forma de salvar vidas, restabelecer a esperança de paz e garantir o retorno dos reféns" detidos pelo Hamas, afirmou Von der Leyen na rede social X.

"Portanto, apoio firmemente os esforços liderados pelos Estados Unidos, Egito e Catar para ajudar a alcançar a paz e a estabilidade que a região necessita", acrescentou.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou na quinta-feira que o país concordou em retomar as negociações para um cessar-fogo em Gaza no dia 15 de agosto, a pedido de mediadores.

Em uma declaração conjunta no mesmo dia, os líderes dos três países mediadores convidaram as partes em conflito a retomar os diálogos em 15 de agosto em Doha ou no Cairo "para fechar todas as lacunas restantes e iniciar a implementação do acordo sem mais demora".

Nesta sexta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, também fez um apelo ao fim das hostilidades.

"A guerra em Gaza deve parar", afirmou ele em uma mensagem no X, declarando que os países mediadores têm o "total apoio da França".

