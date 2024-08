O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do zagueiro equatoriano Willian Pacho, que estava no Eintracht Frankfurt, até 2029, para reforçar seu sistema defensivo a uma semana do início do Campeonato Francês.

Segundo a imprensa especializada, o valor da transferência foi de 45 milhões de euros (R$ 275,8 milhões na cotação atual).

Pacho, de 22 anos, disputou 42 jogos como titular e foi um dos pilares do Eintracht na temporada passada.

No anúncio da contratação, o PSG deu as boas-vindas "ao primeiro jogador equatoriano da história do clube" e destacou sua "potência atlética e excelente visão de jogo coletivo".

Pacho pode ocupar o lado esquerdo da defesa, onde teoricamente brigaria por posição com o brasileiro Lucas Beraldo, que chegou ao time parisiense no início do ano.

O equatoriano é o quarto reforço do PSG para a temporada 2024/2025, depois das contratações do brasileiro Gabriel Moscardo, do russo Matvey Safonov e do português João Neves.

