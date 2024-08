Golden retriever caiu do quinto andar do prédio

Uma menina de quatro anos morreu após ser esmagada por um cachorro enquanto andava na rua em Mumbra, no oeste da Índia.

Garota estava acompanhada da mãe e ia ao mercado quando foi atingida por um golden retriever. O caso ocorreu na terça-feira (6), segundo informações do tio da menina ao jornal Hindustan Times.





Câmeras gravaram o ocorrido. Nas imagens, é possível ver o cachorro caindo em uma fração de segundo sobre a criança, que fica desacordada. A mãe da menina a coloca no braço e corre em busca de ajuda.





Sanabanu Shaikh foi socorrida, mas morreu. À imprensa local, o inspetor de polícia de Mumbra, Anil Shinde, afirmou que a menina deu entrada no hospital Chhatrapati Shivaji Maharaj e teve a morte constatada após um eletrocardiograma.





Golden retriever caiu do quinto andar do prédio, segundo autoridades. O inspetor de polícia informou que o tutor do animal será investigado, já que na cidade é necessária permissão municipal para ter animais em casa. A polícia também deve investigar se ele caiu acidentalmente ou se foi jogado.





Animal teve ferimentos, mas sobreviveu. Inicialmente ele aparece imóvel no chão, mas depois se movimenta e levanta. Ele foi encaminhado a um hospital veterinário, segundo o jornal Times of India.