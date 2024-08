A líder da oposição venezuelana María Corina Machado alertou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nesta quinta-feira(8), para uma "onda migratória" sem precedentes na Venezuela se Nicolás Maduro continuar no poder.

"Digo a AMLO (sigla com as iniciais do presidente mexicano) que se Maduro decidir se manter pela força, na marra (no poder), poderemos ver uma onda de migração como nunca vimos: três, quatro, cinco milhões de venezuelanos em muito pouco tempo", disse Machado em uma videoconferência com a imprensa mexicana.

A líder da oposição disse que ainda há tempo de "evitar" o que em sua opinião seria o maior êxodo de venezuelanos.

"O México tem um poder muito importante porque tem um canal direto com o regime" de Maduro.

"Espero que o governo mexicano compreenda a enorme responsabilidade" que tem, acrescentou.

No entanto, o governo mexicano manteve-se afastado das críticas ao processo eleitoral venezuelano e se recusou a participar de uma sessão da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre a crise na Venezuela.

"Não coloquem o nariz" no processo eleitoral da Venezuela, afirmou em 30 de julho López Obrador, que reiterou que seu governo reconhecerá os resultados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), sob controle do chavismo.

Machado disse na quarta-feira que não descarta que o México, juntamente com a Colômbia e o Brasil, também governados por líderes de esquerda, possam contribuir para "estabelecer os termos de uma negociação clara, firme e eficaz" em busca de uma solução na Venezuela.

A capital mexicana sediou diálogos entre o governo de Caracas e a oposição nos últimos anos.

Segundo dados da ONU, cerca de 7,7 milhões de venezuelanos emigraram nos últimos anos devido à profunda crise econômica e política no país.

Os venezuelanos somaram-se aos milhares de migrantes de outros países, principalmente centro-americanos, que atravessam o México para tentar entrar nos Estados Unidos.

