A Justiça alemã condenou nesta terça-feira (6) uma mulher de 22 anos a uma multa de 600 euros (cerca de R$ 3.800) por ter entoado o slogan que pede um estado palestino "do rio ao mar", considerado antissemita, durante uma manifestação em Berlim no ano passado.

Este veredicto do tribunal de primeira instância de Berlim foi denunciado por seu advogado como uma tentativa de "punir" a jovem.

"É um dia sombrio para a liberdade de expressão", afirmou Alexander Gorsky à AFP.

A frase, utilizada pelo Hamas, é considerada por seus críticos como antissemita porque nega a existência de Israel ou pede sua eliminação ao exigir um estado palestino que vá do rio Jordão ao mar Mediterrâneo.

Outros acreditam que é simplesmente um chamado à igualdade entre palestinos e israelenses.

O tribunal considerou que a jovem, identificada apenas como Ava M., havia apoiado os crimes do Hamas ao entoar esse slogan durante uma manifestação não autorizada no dia 11 de outubro no bairro multicultural berlinense de Neukölln, após o massacre perpetrado pelo Hamas contra o sul de Israel quatro dias antes, explicou em um comunicado.

"Neste contexto concreto, esta frase só pode ser entendida como uma negação do direito à existência de Israel e uma aprovação do ataque", julgou.

