Cinco combatentes do movimento Hezbollah morreram nesta terça-feira (6) em um bombardeio israelense no sul do Líbano, afirmou uma fonte da segurança libanesa, e o poderoso grupo pró-iraniano anunciou que atacou com drones o norte de Israel.

Os cinco combatentes morreram em um "bombardeio israelense contra uma casa" da localidade de Mayfadun, apontou a fonte de segurança, que pediu anonimato. Em um primeiro momento, relatou quatro milicianos mortos.

O Exército israelense disse, por sua vez, que havia "atacado uma estrutura militar de Hezbollah na região de Nabatieh", onde está Mayfadun, "utilizada por vários terroristas" que preparavam ações contra Israel.

O Hezbollah indicou que atacou com drones um quartel do Exército israelense "no norte da cidade de Acra".

Segundo o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, duas pessoas ficaram feridas após uma série de foguetes lançados em direção à Alta Galileia, no norte de Israel.

O Hezbollah disse que essa operação era em resposta ao "ataque e assassinato cometido pelo inimigo em um vilarejo de Abba" na segunda.

Segundo o Exército israelense, "um comando da força Al Radwan", unidade de elite do Hezbollah, morreu na segunda em um bombardeio nesta localidade do sul do Líbano.

