A Grã-Bretanha conquistou o primeiro título nas provas de ciclismo de pista dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao vencer o sprint por equipes femininas, com novo recorde mundial, nesta segunda-feira (5) no velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, sudoeste de Paris.

As britânicas Katy Marchant, Sophie Capewell e Emma Finucane venceram a Nova Zelândia na final com o tempo de 45.186. Foi o primeiro título olímpico dos doze que serão decididos nesta semana no velódromo.

"É um sonho que se torna realidade", comemorou Finucane, de 21 anos.

Diante de inúmeros torcedores, a equipe britânica pôde contar com sua jovem prodígio Emma Finucane, campeã mundial de velocidade individual, para arrasar suas adversárias em uma pista muito rápida.

A Alemanha, atual tetracampeã mundial, ficou com o bronze ao derrotar as holandesas no duelo pelo terceiro lugar.

A seleção mexicana ficou em quinto lugar, à frente da China, que havia conquistado o ouro nos dois Jogos Olímpicos anteriores.

