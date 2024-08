O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira (5) que juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiará o povo da Venezuela na sua busca por "transparência" após a questionada reeleição de Nicolás Maduro.

"Juntamente com o presidente @Lulaoficial [Lula], apoiamos a aspiração do povo venezuelano por uma eleição transparente. Esta exigência está no coração de qualquer democracia", disse Macron em uma mensagem em espanhol nas redes sociais após uma conversa telefônica com o presidente brasileiro.

