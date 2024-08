O nadador francês Léon Marchand se consagrou nesta sexta-feira (2) como grande nome dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao conquistar seu quarto ouro, desta vez na final dos 200m medley, fechando uma das melhores atuações da história da natação olímpica.

Como cereja do bolo de uma semana triunfante diante de seu público, Marchand quebrou o recorde olímpico de Michael Phelps (1m54s23) e ficou apenas seis centésimos atrás do recorde mundial de Ryan Lochte.

Os mais de 13 mil torcedores presentes no pavilhão de La Défense foram ao delírio quando seu herói tocou a parede em primeiro lugar com o tempo de 1m54s06.

O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, foi ao local e comemorou com os punhos erguidos a consagração de um atleta francês como ícone de Paris-2024.

O 'Rei Léon' dos Jogos encerrou sua participação individual com um total de quatro ouros, número que apenas os americanos Phelps, Mark Spitz e a alemã Kristin Otto conseguiram em Jogos Olímpicos.

- Objetivo Los Angeles 2028 -

"Isto não acabou para mim, é apenas o começo", alertou Marchand em declarações à imprensa. "Minha próxima meta é Los Angeles-2028, com certeza".

Ao título dos 400m medley, Marchand conseguiu somar na quarta-feira a façanha de conquistar na mesma noite as medalhas de ouro nos 200m borboleta e nos 200m peito, feito que nem o próprio Phelps tentou.

"Acho que não aconteceu nada de errado esta semana. Foi simplesmente perfeito", resumiu o nadador de Toulouse com um sorriso.

Com a natação aguardando a chegada de um novo Phelps desde sua aposentadoria em 2016, o americano Caeleb Dressel foi o grande nome de Tóquio-2020 com cinco ouros, mas dois deles foram em provas de revezamento.

O próprio 'Tubarão de Baltimore', cujo ex-técnico Bob Bowman agora treina Marchand, testemunhou nestes dias em Paris seu mais ilustre admirador quebrar dois recordes olímpicos seus.

"Foi simplesmente um sucesso total, na minha visão", o parabenizou Bowman. "Estou muito orgulhoso dele. É preciso muito para ser perfeito".

- Duas corridas de revezamento -

Sem mostrar sinais de cansaço após uma semana exaustiva, Marchand foi mais uma vez empurrado nesta sexta-feira por sua vibrante torcida, que aplaudiu cada um de seus movimentos rumo a mais um triunfo.

Após a sessão de três finais, os torcedores ainda agitavam as bandeiras francesas quando Marchand, de 22 anos, subiu ao pódio e cantou 'A Marselhesa' junto com todo o público no pavilhão.

A jornada mágica de Marchand nestes Jogos ainda não acabou, já que, segundo a equipe francesa, ele deverá participar neste fim de semana dos revezamentos 4x100m medley masculino e misto.

De Paris-2024, ele sai consagrado como um ícone do esporte francês e também um fenômeno midiático: quase 10 milhões dos seus compatriotas acompanharam na frente da televisão o seu triunfo duplo de quarta-feira.

- Austrália se descola dos EUA -

Dressel, por sua vez, disputou nesta sexta-feira outra final, a dos 50m, na qual terminou na sexta posição e depois foi eliminado nas semifinais dos 100m borboleta.

O americano de 27 anos conquistou até agora o ouro em Paris, o oitavo de sua carreira, no revezamento 4x100m livre.

O australiano Cameron McEvoy, campeão mundial dos 50m em 2023, venceu a final com o tempo de 21,25 segundos.

A Austrália obteve um segundo triunfo nesta sexta-feira com a vitória de Kaylee McKeown na final dos 200m costas, na qual ela também quebrou o recorde olímpico.

Com estes resultados, a Austrália se distanciou na luta com os Estados Unidos pela vitória na natação de Paris-2024, em que faltam apenas dois dias.

A seleção australiana acumula sete ouros, cinco pratas e um bronze e está perto de impingir a primeira derrota ao 'Team USA' (que tem 4 ouros, 11 pratas e 6 bronzes) desde 1988.

gbv/mcd/aam/am