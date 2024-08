Empurrada por sua torcida, a França do técnico Thierry Henry se classificou para a semifinal do futebol masculino dos Jogos de Paris-2024 ao vencer a Argentina de Javier Mascherano por 1 a 0, nesta sexta-feira (2), em Bordeaux.

O atacante Jean-Philippe Mateta, com uma cabeçada logo no início do jogo (5') marcou o gol da vitória no duelo que encerrou as quartas de final e que terminou com uma confusão entre as delegações em campo e nos vestiários do estádio em Bordeaux.

Os 'Bleus' vão enfrentar na segunda-feira o Egito, que mais cedo derrotou o Paraguai nos pênaltis, para definir uma das seleções que vão lutar pelo ouro na final, no dia 9 de agosto, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Os anfitriões sofreram para eliminar seus novos arquirrivais, que não conseguiram se beneficiar de todo o talento de um elenco formado por quatro campeões mundiais: Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Thiago Almada e Julián Álvarez.

Os torcedores que lotaram os 42 mil lugares do estádio de Bordeaux mantiveram viva a rivalidade ao vaiar os 'albicelestes' desde o momento em que entraram em campo para o aquecimento, e depois elevaram a temperatura ao vaiar o hino argentino.

- Clima tenso -

A situação já havia acontecido nas partidas anteriores, provavelmente devido ao canto – descrito como racista e homofóbico – dos jogadores da 'Albiceleste' contra seus homólogos franceses durante a comemoração do título da recente Copa América nos Estados Unidos.

E, claro, também por causa da final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, vencida por Lionel Messi e companhia contra Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. Todos ausentes dos Jogos de Paris.

Comandada por Henry com uma campanha 100% que a levou à liderança do Grupo A, a França criou as condições desde o início para vencer a partida. Das arquibancadas, a torcida não parava de incentivar o time liderado pelo experiente atacante Alexandre Lacazette.

O capitão, Mateta e o ponta Michael Olise atordoaram a defesa escalada por Mascherano. E logo no início os franceses acharam uma brecha com uma cabeçada do atacante do Crystal Palace após um escanteio cobrado por Olise.

A 'Albiceleste', que terminou em segundo lugar no Grupo B, onde já havia apresentado um futebol que deixou a desejar, teve a chance de empatar com um chute de Ezequiel Fernández (29') e uma cabeçada de Giuliano Simeone (36'), mas o goleiro Guillaume Restes impediram.

Durante o dia houve calma em Bordeaux, com a presença de poucos torcedores argentinos, na expectativa de poder conquistar a terceira medalha de ouro (após a de Atenas-2004 e de Pequim-2008, com Mascherano como jogador), mas a pressão aumentou com o passar dos minutos até atingir o ápice no final do jogo, assim que o juiz deu o apito final.

Houve brigas entre as delegações em campo e depois continuaram na boca do túnel. Mas os jogadores franceses pareceram virar a página quando minutos depois voltaram ao gramado para comemorar a classificação que os deixa na luta pelo segundo ouro no futebol, após o conquistado em Los Angeles-1984.

--- Resultados do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024:

- Quartas de final

(+) Marrocos - Estados Unidos 4 - 0

Japão - (+) Espanha 0 - 3

(+) Egito - Paraguai 1 - 1 (5 - 4 nos pênaltis)

(+) França - Argentina 1 - 0

(+) classificados para as semifinais

- Semifinais, segunda-feira

13h00: Marrocos - Espanha (em Marselha)

16h00: França - Egito (em Lyon)

raa/mcd/aam/am