O nadador francês Léon Marchand se consagrou nesta sexta-feira (2) como grande nome dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao conquistar seu quarto ouro, desta vez na final dos 200m medley, quebrando também o recorde olímpico de Michael Phelps.

Os mais de 13 mil torcedores presentes no pavilhão do La Défense entraram em êxtase quando seu herói tocou em primeiro lugar a parede com o tempo de 1m54s06, superando a marca de 1m54s23 alcançada pelo gigante Phelps em Pequim-2008.

O britânico Duncan Scott (1m55s31) ficou com a prata e o chinês Shun Wang (1m56s00) com o bronze na final desta sexta-feira.

Marchand, 22 anos, conquistou um total de quatro títulos individuais em uma trajetória espetacular diante de seu público.

Ao título dos 400m medley, Marchand conseguiu somar na quarta-feira a façanha de conquistar na mesma noite as medalhas de ouro nos 200m borboleta e nos 200m peito.

Após a aposentadoria de Phelps, o americano Caeleb Dressel alcançou cinco ouros nos Jogos de Tóquio-2020, mas dois deles foram em provas de revezamento.

Nesta sexta-feira, Marchand foi mais uma vez empurrado pela vibrante torcida parisiense, que aplaudiu cada um de seus movimentos rumo a mais um triunfo.

"É incrível, foi mágico mesmo. Sou muito bom em administrar energia. Consigo canalizá-la. Todo o estádio está totalmente do meu lado e eu uso isso. Em quatro dias isso me permite ganhar quatro medalhas", disse ele à France TV.

O francês nascido em Toulouse se junta assim ao alemão Kristin Otto e aos americanos Mark Spitz e Michael Phelps na elite dos nadadores que conquistaram quatro títulos individuais na mesma edição de Jogos.

