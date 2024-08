Carlos Alcaraz anunciou, nesta quinta-feira (1º), que não disputará o ATP Masters de Montreal na próxima semana, alegando cansaço após os títulos de Wimbledon e do Aberto da França, assim como sua atual participação nos Jogos de Paris-2024, onde está nas semifinais.

O espanhol de 21 anos competirá pelo segundo título do Aberto dos Estados Unidos em três temporadas, quando o último torneio do Grand Slam do ano começar, em 26 de agosto.

"Foi uma temporada muito longa para mim e devido ao acúmulo de jogos e ao cansaço, não poderei jogar em Montreal este ano", disse Alcaraz.

"Eu realmente queria voltar ao Canadá e aproveitar o amor dos fãs. Espero ver todos vocês em Montreal nos próximos anos", acrescentou.

O tenista espanhol se juntou assim à retirada de Novak Djokovic, número dois do mundo, do torneio canadense, anunciaram na segunda-feira os organizadores.

Alcaraz, número 3 do mundo, com 37 vitórias e 6 derrotas nesta temporada, ainda mantém sua participação no final deste mês em Cincinnati, onde perdeu na final do ano passado.

"Estamos obviamente decepcionados por Carlos não estar conosco este ano", disse a diretora do torneio, Valerie Tetreault. "Também estávamos cientes de que ele teve um verão muito agitado e atualmente está em busca de um grande feito: vencer consecutivamente o Aberto da França, Wimbledon e os Jogos Olímpicos".

Os organizadores anunciaram também as desistências de Francisco Cerundolo (26º) e Jiri Lehecka (30º).

O americano Marcos Giron (38º), o australiano Alexei Popyrin (63º) e o italiano Flavio Cobolli (48º) entraram na chave principal de Montreal.

js/nro/ol/aam/mvv